SHGM-ja kërkon reagim urgjent për kërcënimin e drejtuar ndaj gazetarit të TV Klan

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) kërkon reagim të menjëhershëm ndaj kërcënimit eksplicit me vdekje drejtuar gazetarit të TV Klan, Furkan Saliu, i cili është publikuar sot nga një profil i dyshimtë i quajtur “@narco_girl” në rrjetin social Tuiter.

“Në postim theksohet mesazhi kërcënues -“Uroj që një plumb qorr i djeshëm të kishte përfunduar në kokën e Furkan Saliut” dhe i njejti mesazh përfaqëson një thirrje të drejtpërdrejtë për të vrarë gazetarin Saliu, që kërcënon sigurinë e tij. SHGM do ta raportojë këtë kërcënim të qartë për jetën e gazetarit Saliu në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB) dhe në të njëjtën kohë do të insistojë në një hetim të shpejtë dhe efikas në interes të gjetjes dhe sanksionimit të autorit apo autorëve të këtij kërcënimi”, thonë nga SHGM.

Nga SHGM theksojnë se organet e rendit duhet ti nxjerrin para drejtësisë autorët e këtyre kërcënimeve me qëllim që të parandalohen krime të tilla të mundshme në të ardhmen.

“Theksojmë se kërcënimi me jetë janë krime të përfshira në Kodin Penal, për të cilat parashikohet dënim me burg për autorët dhe Ministria e Brendshme dhe Prokuroria Publike duhet të hetojnë dhe procedojnë menjëherë për të ndëshkuar shkelësit e ligjit, por edhe për të parandaluar krime të tilla të mundshme në të ardhmen. Gazetarët që raportojnë për çështje me interes publik duhet të mbrohen kur rrezikohet siguria e tyre, sepse përndryshe inkurajohet censura dhe aktet e urrejtjes ndaj punonjësve të medias”, theksohet në reagimin e SHGM-së.