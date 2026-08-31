Shfuqizohet ndalimi i hetimit për rastin “Mazuti”, Prokuroria duhet ta vazhdojë procedurën

Shfuqizohet ndalimi i hetimit për rastin “Mazuti”, Prokuroria duhet ta vazhdojë procedurën

Prokuroria e Lartë Publike në Shkup ka shfuqizuar vendimin për ndalimin e hetimit për furnizimin me mazut për TEC Negotinë.

MARKETING

Description of image

Vendimi ishte kundërshtuar nga SHA Elektranat e Maqedonisë së Veriut, ndërsa hetimi përfshin 13 persona dhe një person juridik, për dyshime për keqpërdorim të procedurave të prokurimit publik dhe pastrim parash.
Prokuroria e Lartë ka konstatuar dobësi në ekspertizat mbi të cilat ishte bazuar vendimi për ndërprerjen e hetimit dhe ka urdhëruar Prokurorinë për Krim të Organizuar dhe Korrupsion ta vazhdojë procedurën, të mbledhë të dhëna shtesë dhe të kryejë ekspertiza të reja.

MARKETING

Të ngjajshme

Italia zgjat pezullimin e marrëveshjes Shengen me Spanjën, vjen përgjigja e Madridit

Italia zgjat pezullimin e marrëveshjes Shengen me Spanjën, vjen përgjigja e Madridit

Më pak nxënës, më pak paralele: 433 klasa janë shuar në arsimin fillor dhe të mesëm

Më pak nxënës, më pak paralele: 433 klasa janë shuar në arsimin fillor dhe të mesëm

Këshilltarët shqiptarë dalin nga seanca në Butel! Kundërshtojnë mbylljen e paraleles shqipe

Këshilltarët shqiptarë dalin nga seanca në Butel! Kundërshtojnë mbylljen e paraleles shqipe

Sejdiu pranon kandidaturën për president: Jam vënë në shërbim të Republikës

Sejdiu pranon kandidaturën për president: Jam vënë në shërbim të Republikës

Arrihet marrëveshja për Presidentin e Kosovës, VV dhe LDK dalin me propozim

Arrihet marrëveshja për Presidentin e Kosovës, VV dhe LDK dalin me propozim

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan takohet në Stamboll me homologun e tij saudit

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan takohet në Stamboll me homologun e tij saudit