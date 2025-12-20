Shërbimet amerikane të inteligjencës: Putin synon pushtimin e plotë të Ukrainës dhe disa pjesë të Evropës

Shërbimet amerikane të inteligjencës: Putin synon pushtimin e plotë të Ukrainës dhe disa pjesë të Evropës

Shërbimet amerikane të inteligjencës paralajmërojnë se diktatori rus, Vladimir Putin është i fokusuar në pushtimin e gjithë Ukrainës dhe “rikthimin” e vendeve që dikur i përkisnin Bashkimit Sovjetik.

Ndër ta janë shtetet baltike, të cilat tani janë anëtare të NATO-s, shkruan reuters.

Pavarësisht përpjekjeve të negociatorëve për të ndalur luftën, Putin nuk ka asnjë qëllim ta përfundojë atë – në vend të kësaj, ai ëndërron të fitojë territore të reja.

Raportet e inteligjencës kundërshtojnë pohimet e presidentit amerikan, Donald Trump dhe përfaqësuesve të tij, të cilët thonë se Putin dëshiron të përfundojë konfliktin.

Inteligjenca gjithashtu hedh poshtë deklaratat e Putinit se ai nuk paraqet kërcënim për Evropën.

Ndryshe, shefi i inteligjencës ukrainasve, Kyrylo Budanov ka deklaruar se Rusia do ta sulmojë vendet baltike deri në vitin 2027.

MARKETING

Të ngjajshme

Orban: Rusia nuk u mposht nga Napoleoni e Hitleri, jo më nga Kallas

Orban: Rusia nuk u mposht nga Napoleoni e Hitleri, jo më nga Kallas

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vite burg

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vite burg

SHBA sekuestron një anije pranë brigjeve të Venezuelës

SHBA sekuestron një anije pranë brigjeve të Venezuelës

Putin: Perëndimi mban çelësin e paqes në Ukrainë

Putin: Perëndimi mban çelësin e paqes në Ukrainë

Negociatat për paqen në Ukrainë, Zelensky: Trump është i vetmi që mund të ndalojë luftën me Rusinë

Negociatat për paqen në Ukrainë, Zelensky: Trump është i vetmi që mund të ndalojë luftën me Rusinë

Teste të rreme për COVID-19 dhe grip po qarkullojnë në të gjithë Evropën

Teste të rreme për COVID-19 dhe grip po qarkullojnë në të gjithë Evropën