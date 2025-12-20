Shërbimet amerikane të inteligjencës: Putin synon pushtimin e plotë të Ukrainës dhe disa pjesë të Evropës
Shërbimet amerikane të inteligjencës paralajmërojnë se diktatori rus, Vladimir Putin është i fokusuar në pushtimin e gjithë Ukrainës dhe “rikthimin” e vendeve që dikur i përkisnin Bashkimit Sovjetik.
Ndër ta janë shtetet baltike, të cilat tani janë anëtare të NATO-s, shkruan reuters.
Pavarësisht përpjekjeve të negociatorëve për të ndalur luftën, Putin nuk ka asnjë qëllim ta përfundojë atë – në vend të kësaj, ai ëndërron të fitojë territore të reja.
Raportet e inteligjencës kundërshtojnë pohimet e presidentit amerikan, Donald Trump dhe përfaqësuesve të tij, të cilët thonë se Putin dëshiron të përfundojë konfliktin.
Inteligjenca gjithashtu hedh poshtë deklaratat e Putinit se ai nuk paraqet kërcënim për Evropën.
Ndryshe, shefi i inteligjencës ukrainasve, Kyrylo Budanov ka deklaruar se Rusia do ta sulmojë vendet baltike deri në vitin 2027.