Shembet çatia e një shkolle në Pakistan, humbin jetën 17 nxënës

Shembet çatia e një shkolle në Pakistan, humbin jetën 17 nxënës

Të paktën 17 nxënës humbën jetën kur çatia e një shkolle private u shemb sot në qytetin veriperëndimor pakistanez të Peshawarit, transmeton Anadolu.

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“Të gjithë fëmijët që humbën jetën janë të moshës 13 vjeç ose më të vegjël”, tha zëdhënësi i spitalit “Lady Reading”, Muhammad Asim, sipas gazetës lokale “Dawn”.

Spitali shpalli gjendje emergjente, tha ai.

Zëdhënësi i Shpëtimit 1122, Bilal Ahmed Faizi më parë tha se personeli i shpëtimit kishte transportuar rreth 20 persona, përfshirë nxënës dhe mësues, në spitale.

Bëhet e ditur se operacioni i shpëtimit është në zhvillim e sipër.

Shembjet e ndërtesave janë të shpeshta në Pakistan, kryesisht për shkak të rregulloreve të dobëta të sigurisë dhe përdorimit të materialeve të ndërtimit me cilësi të dobët.

Në qershor, 14 fëmijë humbën

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