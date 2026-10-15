Shembet çatia e një shkolle në Pakistan, humbin jetën 17 nxënës
Të paktën 17 nxënës humbën jetën kur çatia e një shkolle private u shemb sot në qytetin veriperëndimor pakistanez të Peshawarit, transmeton Anadolu.
“Të gjithë fëmijët që humbën jetën janë të moshës 13 vjeç ose më të vegjël”, tha zëdhënësi i spitalit “Lady Reading”, Muhammad Asim, sipas gazetës lokale “Dawn”.
Spitali shpalli gjendje emergjente, tha ai.
Zëdhënësi i Shpëtimit 1122, Bilal Ahmed Faizi më parë tha se personeli i shpëtimit kishte transportuar rreth 20 persona, përfshirë nxënës dhe mësues, në spitale.
Bëhet e ditur se operacioni i shpëtimit është në zhvillim e sipër.
Shembjet e ndërtesave janë të shpeshta në Pakistan, kryesisht për shkak të rregulloreve të dobëta të sigurisë dhe përdorimit të materialeve të ndërtimit me cilësi të dobët.
Në qershor, 14 fëmijë humbën