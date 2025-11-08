Shefja e zgjerimit: BE-ja duhet të ruhet nga kandidatët “Kuaj të Trojës”
Komisarja evropiane për zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar se BE-ja duhet të qëndrojë vigjilente ndaj të ashtuquajturve “Kuaj të Trojës”, duke i përshkruar ato si vende kandidate që mund të plotësojnë kriteret e pranimit në letër, por më vonë mund të minojnë vlerat demokratike nga brenda bllokut, transmeton Anadolu.
Duke folur për TVP World, Kos tha se zgjerimi “duhet ta bëjë bashkimin më të fortë, jo më të dobët”.
Ajo tha se termi “Kuaj të Trojës” pasqyron nevojën për të siguruar që anëtarët e rinj të respektojnë plotësisht Nenin 2 të Traktatit të BE-së, i cili garanton demokracinë, sundimin e ligjit dhe të drejtat e pakicave.
“Ne shohim se edhe disa shtete anëtare aktuale kanë vështirësi në sigurimin e kësaj”, theksoi ajo, duke paralajmëruar kundër “forcave të jashtme përçarëse” siç janë operacionet hibride ruse në Moldavi.
Kos theksoi se masat mbrojtëse gjatë procesit të pranimit nuk janë “asgjë e re”, duke iu referuar periudhave kalimtare të futura pasi Polonia iu bashkua BE-së në vitin 2004. Megjithatë, ajo këmbënguli në trajtim të barabartë për të gjitha shtetet anëtare.
“Unë kurrë nuk do të pranoj dy kategori të ndryshme anëtarësh”, tha ajo.
Lidhur me ofertën e Ukrainës për t’u bashkuar me bllokun, Kos përkrahu refuzimin e presidentit Volodymyr Zelenskyy për anëtarësimin e “klasit të dytë”.
“Ai ka të drejtë”, tha ajo, duke lavdëruar përpjekjet e vazhdueshme të Kievit kundër korrupsionit, ndërsa theksoi se ende nevojiten ndryshime më të thella shoqërore.
“Asnjë ligj nuk mund të ndihmojë nëse njerëzit mendojnë se ryshfeti është normal”, shtoi ajo.
E pyetur për kërcënimet e përsëritura të Hungarisë për veto, Kos i hodhi poshtë ato si të përkohshme.
“Ukraina mund të bëjë reforma pa kryeministrin Orban”, tha ajo.
Ajo ishte ashpër kritike ndaj trajektores së Gjeorgjisë, duke theksuar se “ata po e largojnë vendin nga BE-ja”.