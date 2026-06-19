Shefja e inteligjencës amerikane publikon dokumente për COVID-19, pretendon se Fauci ka mashtruar Kongresin
Drejtoresha e Inteligjencës Kombëtare të SHBA-së, Tulsi Gabbard, publikoi dokumente të reja të deklasifikuara lidhur me origjinën e COVID-19, duke pretenduar se ato zbulojnë lidhje midis kërkimeve të financuara nga SHBA-ja, Institutit të Virologjisë në Wuhan dhe veprimeve të ish-zyrtarit më të lartë amerikan të shëndetësisë, Anthony Fauci, transmeton Anadolu.
“Pandemia e COVID-19 shkaktoi vështirësi dhe dhimbje të jashtëzakonshme për miliona bashkëqytetarë amerikanë dhe për njerëz të panumërt në mbarë botën. Pas vitesh gënjeshtrash, censurimi dhe mbulimi të fakteve, populli amerikan meriton transparencë, të vërtetën dhe llogaridhënie”, tha Gabbard në një deklaratë që shoqëroi publikimin e dokumenteve.
Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare (ODNI) tha se dokumentet përfshijnë komunikime të brendshme, pretendime të sinjalizuesve dhe materiale të inteligjencës që lidhen me hetimet mbi origjinën e pandemisë.
Gabbard pretendoi gjithashtu se Fauci “ka gënjyer Kongresin nën betim në vitin 2024”.
ODNI pretendoi se Fauci, gjatë kohës që shërbente si drejtor i Institutit Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive (NIAID), mori pjesë në diskutime lidhur me vlerësimet e inteligjencës mbi origjinën e COVID-19, mbeti në kontakt me zyrtarët e inteligjencës gjatë fazave kyçe të procesit të shqyrtimit dhe mbikëqyri financime që mbështetën kërkime mbi koronaviruset që përfshinin viruse të lakuriqëve të natës në Institutin e Virologjisë në Wuhan.
Agjencia pretendoi më tej se disa nga komunikimet bien ndesh me dëshminë e Faucit në Kongres në vitin 2024.
Fauci ka mohuar vazhdimisht akuzat se ka mashtruar ligjvënësit ose ka fshehur origjinën e COVID-19, duke i quajtur pretendime të tilla “absurde” gjatë një seance dëgjimore në Kongres në qershor 2024.
Ai ka thënë gjithashtu se si origjina natyrore, ashtu edhe një aksident laboratorik mbeten shpjegime të mundshme për shfaqjen e virusit, megjithëse beson se provat e disponueshme anojnë drejt transmetimit natyror, duke mbetur gjithsesi jo përfundimtare.
– Pa një përfundim të qartë
Agjencitë amerikane të inteligjencës nuk kanë arritur në një përfundim përfundimtar nëse virusi ka origjinën nga një laborator apo nga transmetimi natyror dhe dokumentet e sapopublikuara nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
COVID-19, i shkaktuar nga koronavirusi SARS-CoV-2, u identifikua për herë të parë në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019 dhe u shpall pandemi globale nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) në mars të vitit 2020.
Pandemia rezultoi me miliona vdekje në mbarë botën dhe shkaktoi ndërprerje të gjera në shëndetin publik, ekonomi dhe shoqëri.
Origjina e virusit mbetet nën hetim, ndërsa vlerësimet shkencore dhe të inteligjencës vazhdojnë të shqyrtojnë si skenarin e origjinës natyrore ashtu edhe atë të lidhur me laboratorin, pa arritur në një përfundim përfundimtar.