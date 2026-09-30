Shefja e BE-së në konak të shqiptarëve: Rama po punon fort për ëndrrën evropiane

Shefja e BE-së në konak të shqiptarëve: Rama po punon fort për ëndrrën evropiane

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, ka nisur vizitën në Ballkanin Perëndimor nga Shqipëria.

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Ajo u prit në Tiranë nga kryeministri Edi Rama, me të cilin zhvilloi një takim në Kryeministri.

Pas takimit, Von der Leyen tha se Shqipëria po punon për avancimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.

Ajo veçoi reformat në drejtësi dhe mjedis, por edhe rëndësinë e dialogut me shoqërinë.
“E kënaqur të nis vizitën time në Ballkanin Perëndimor nga Shqipëria. I dashur Edi Rama, ju po punoni fort për ta kthyer ëndrrën evropiane të Shqipërisë në realitet”, shkroi ajo.
Von der Leyen shtoi se përqendrimi te reformat është kyç për përmbushjen e synimit evropian të Shqipërisë.

“Qëllimi është në horizont. Kështu do ta arrijmë”, përfundoi ajo.

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