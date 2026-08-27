Shefi izraelit i mbrojtjes përsërit kërcënimin për të ndëshkuar Gazën për fluturimin e balonave
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka përsëritur kërcënimin e tij për dëbimin e palestinezëve nga çdo zonë në Rripin e Gazës nga ku fluturohen balona ose fluturake, transmeton Anadolu.
Katz e bëri kërcënimin gjatë një takimi të nivelit të lartë për sigurinë me shefin e ushtrisë Eyal Zamir, kreun e mbrojtjes ajrore izraelite dhe zyrtarë të tjerë të lartë ushtarakë, sipas një deklarate të publikuar nga zyra e tij.
Katz tha se paralajmërimi u bë pasi balona dhe fluturake u lëshuan nga zona brenda Rripit të Gazës.
Katz paralajmëroi se fluturimi i balonave ose fluturakeve do të përballet me një “përgjigje të vendosur” kundër atyre që janë përgjegjës dhe kundër zonave nga ku ato fluturohen.
“Bazuar në udhëzimet e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe udhëzimet e mia, ushtria izraelite do të përdorë të gjitha mjetet e nevojshme, përfshirë evakuimin e banorëve të Gazës nga çdo zonë apo lagje nga ku kryhen lëshimet”, tha ai.
Katz dhe Netanyahu bënë kërcënime të ngjashme të dielën, duke paralajmëruar për intensifikimin e vrasjeve dhe dëbimeve të palestinezëve në Rripin e Gazës nëse nuk ndalet fluturimi i fluturakeve dhe balonave drejt Izraelit.
Izraeli nuk ka raportuar asnjë të vdekur apo të plagosur nga fluturaket dhe balonat që, sipas tij, kanë ardhur nga Rripi i Gazës.
Fluturaket e lehta, që zakonisht fluturohen nga fëmijët, kontrollohen me anë të penjve që tërhiqen nga toka.
Nëse një pe këputet, era mund t’i çojë fluturaket përtej Rripit të Gazës drejt komuniteteve izraelite aty pranë, disa prej të cilave ndodhen vetëm disa kilometra larg.
Të martën, Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut kritikoi kërcënimet izraelite për evakuimin e zonave në Rripin e Gazës për shkak të fluturimit të fluturakeve të fëmijëve, duke thënë se kërcënime të tilla bien ndesh me detyrimet ligjore ndërkombëtare për mbrojtjen e civilëve.
Megjithatë, kërcënimet kanë bërë që disa grupe lokale në Rripin e Gazës t’u bëjnë thirrje familjeve që të mos i lejojnë fëmijët e tyre të fluturojnë fluturake, nga frika se Izraeli mund ta përdorë këtë praktikë si pretekst për përshkallëzimin e sulmeve.
Veçmas, Netanyahu mohoi se Izraeli planifikon të rihapë pikëkalimin Erez (Beit Hanoun) për hyrjen e mallrave në Gaza, pas raportimeve izraelite se pikëkalimi mund të rifillojë së shpejti funksionimin.
“Nuk ka absolutisht asnjë udhëzim për hapjen e pikëkalimit Erez për mallra”, tha Netanyahu në një deklaratë të përbashkët me Katz.
“Politika e Izraelit në Gaza është e qartë dhe nuk ka ndryshuar. Nuk do të ketë rindërtim përpara se Hamasi të çarmatoset dhe Rripi i Gazës të demilitarizohet plotësisht”, shtoi ai.
Channel 24 i Izraelit raportoi se Izraeli pritet të rihapë pikëkalimin Erez më 1 shtator, mes presionit në rritje nga vendet perëndimore për shtimin e dërgesave të ndihmave humanitare në pjesën veriore të Rripit të Gazës.