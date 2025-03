Komisioneri i Përgjithshëm i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët Palestinë (UNRWA), Philippe Lazzarini, lëshoi ​​një paralajmërim të ashpër, duke deklaruar se kolapsi i mundshëm i agjencisë për shkak të një krize të rëndë financiare mund të privojë një brez të tërë të fëmijëve palestinezë nga arsimi.

Në një deklaratë për shtyp, Lazzarini theksoi rolin kritik që luan UNRWA në mbështetjen e refugjatëve palestinezë dhe implikimet katastrofike të dështimit të saj.

“Ekziston një rrezik real që agjencia të shembet dhe të shpërthejë” nëse vështirësitë e saj financiare vazhdojnë, tha Lazzarini, duke nënvizuar urgjencën e situatës. Ai theksoi se rënia e UNRWA do të kishte pasoja të gjera, veçanërisht për arsimin. “Nëse UNRWA shembet, ne me siguri do të sakrifikojmë një brez fëmijësh që do të privohen nga një arsimim i duhur,” paralajmëroi ai, duke vënë në dukje ndikimin afatgjatë mbi rininë palestineze.

Lazzarini e përshkroi UNRWA-n si një “lijë shpëtimi” për rreth gjashtë milionë refugjatë palestinezë në të gjithë Rripin e Gazës, Bregun Perëndimor, Liban, Jordani dhe Siri. Agjencia ofron shërbime thelbësore, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe mbështetjen sociale, për një popullsi që është shumë e lidhur me programet e saj mes zhvendosjes së vazhdueshme dhe paqëndrueshmërisë rajonale.

Paralajmërimi vjen pasi UNRWA përballet me sfida financiare në rritje, të përkeqësuara nga shkurtimet e financimit dhe tensionet gjeopolitike, duke kërcënuar aftësinë e saj për të mbështetur operacionet. Deklarata e Lazzarini shërben si një thirrje për veprim për komunitetin ndërkombëtar për të forcuar mbështetjen për agjencinë për të parandaluar një krizë humanitare dhe arsimore për refugjatët palestinezë.