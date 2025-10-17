Shefi i të drejtave i OKB-së: Të drejtat e njeriut duhet të udhëheqin rimëkëmbjen e Gazës dhe paqen e qëndrueshme
Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së, Volker Turk, u bëri thirrje të gjithë aktorëve që të vendosin të drejtat e njeriut në qendër të rimëkëmbjes dhe ndërtimit të paqes në Gaza, duke kërkuar që armëpushimi aktual të transformohet në një “paqe të qëndrueshme për popujt e Palestinës dhe Izraelit”, transmeton Anadolu.
“Ekziston një lehtësim kolektiv në mbarë botën për shenjat se kjo luftë dhe vuajtjet njerëzore më në fund po i afrohen fundit. Në këtë fazë kritike, nevojitet angazhim i plotë nga të gjithë për t’u siguruar që ky vrull të çojë drejt një paqeje dhe sigurie të qëndrueshme për të gjithë ata që jetojnë në Izrael dhe në territorin palestinez të pushtuar”, tha Turk.
Shefi i të drejtave të njeriut tha se arritja e paqes së qëndrueshme do të kërkonte “përpjekje të jashtëzakonshme dhe vullnetin e mirë të të gjithë atyre që janë përfshirë në këtë konflikt, përfshirë komunitetin ndërkombëtar”.
Ai theksoi se llogaridhënia, drejtësia dhe dinjiteti njerëzor duhet të jenë në thelb të hapave të ardhshëm.
“Gjithashtu bëhet fjalë për përgjegjësi për shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare që kanë ndodhur gjatë dy viteve të fundit”, tha Turk.
Ai theksoi nevojën për të rivendosur qasjen në ushqim, ujë të pastër, strehim dhe kujdes mjekësor në të gjithë Gazën dhe për të siguruar që palestinezët të mund të marrin pjesë në vendimet që formësojnë qeverisjen e tyre.
Ai gjithashtu përsëriti se e drejta për vetëvendosje duhet të njihet dhe bëri thirrje për procese politike gjithëpërfshirëse që çojnë në një zgjidhje me dy shtete, në përputhje me rezolutat e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare.