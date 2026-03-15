Shefi i shtabit të mbrojtjes së Italisë: Sulmi me dron shkatërroi një avion italian në Kuvajt
Baza ajrore Ali Al Salem në Kuvajt, ku ndodhen forcat amerikane dhe italiane, u shënjestrua sot në një sulm me dron, sipas shefit të shtabit të mbrojtjes të Italisë.
Gjenerali Luciano Portolano në një postim në X njoftoi se një avion i pilotuar nga distanca që i përkiste forcave ajrore italiane u shkatërrua në sulm.
“Ishte një aset i domosdoshëm për aktivitetet operative dhe kishte mbetur i vendosur në bazë për të siguruar vazhdimësinë e operacioneve”, tha ai.
Portolano shtoi se i gjithë personeli italian në bazë ishte i sigurt gjatë sulmit.
“Vendosja e anëtarëve të shërbimit italian u zvogëlua në ditët para sulmit në përgjigje të situatës në zhvillim të sigurisë në zonë”, shtoi ai.
Sipas tij ata që mbeten në bazë po vendosen për të kryer aktivitetet thelbësore të misionit. I thekson se situata po monitorohet vazhdimisht nga Shefi i Shtabit të Mbrojtjes dhe nga Shtabi i Operacioneve të Përbashkëta, të cilët mbajnë kontakt të vazhdueshëm me kontingjentet në terren.