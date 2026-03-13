Shefi i Pentagonit: Ushtria amerikane cakton një oficer për të hetuar sulmin ndaj një shkolle në Iran
Shefi i Pentagonit, Pete Hegseth, ka bërë të ditur se Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka caktuar një oficer jashtë kësaj komande për të hetuar një sulm vdekjeprurës ndaj një shkolle në Iran, transmeton Anadolu.
“Mund të raportoj se CENTCOM ka caktuar një oficer hetues për të zhvilluar një hetim komandues”, tha Hegseth në një konferencë për media së bashku me gjeneralin Dan Caine, kryetar i Shefave të Përbashkët të Shtabit.
Hegseth tha se oficeri hetues është nga jashtë komandës CENTCOM, i cili mbikëqyr operacionet ushtarake në Lindjen e Mesme dhe në pjesë të Azisë, si dhe është një oficer i rangut gjeneral.
Një raport i fundit tha se një hetim paraprak i ushtrisë amerikane arriti në përfundimin se forcat amerikane ishin përgjegjëse për sulmin e 28 shkurtit ndaj një shkolle fillore, ku u vranë më shumë se 170 persona.
“Hetimi i komandës do të zgjasë aq sa të jetë e nevojshme për të trajtuar të gjitha çështjet që lidhen me këtë incident”, shtoi ai.
Hegseth tha se SHBA-ja “kurrë” nuk i shënjestron civilët.
“Ne nuk shënjestrojmë. Irani e bën këtë. Ne do të hetojmë. Do të arrijmë te e vërteta dhe do ta ndajmë atë kur ta kemi”, shtoi ai.