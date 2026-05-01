Shefi i paqeruajtjes së OKB-së do të vizitojë Italinë dhe Turqinë për bisedime të nivelit të lartë

Jean-Pierre Lacroix, nënsekretari i përgjithshëm i OKB-së për operacionet e paqes, do të udhëtojë në Itali dhe Turqi nga 4 deri më 7 maj për një seri takimesh të përqendruara në përpjekjet ndërkombëtare të paqeruajtjes, transmeton Anadolu.

Zv/zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, u tha gazetarëve se Lacroix do ta nisë vizitën e tij në Romë, ku më 4-5 maj pritet të zhvillojë bisedime dypalëshe me zyrtarë të qeverisë italiane “për të diskutuar çështje që lidhen me paqeruajtjen”.

Pas takimeve në Romë, Lacroix do të udhëtojë në Brindisi për të marrë pjesë në një konferencë që shënon 20-vjetorin e Kapacitetit të Përhershëm Policor të Kombeve të Bashkuara (SPC).

SPC është një kapacitet policor i OKB-së që mund të dislokohet me shpejtësi, i krijuar për të forcuar reagimin e hershëm policor në operacionet paqeruajtëse dhe misione të tjera.

Haq tha se Lacroix do ta përfundojë vizitën në Ankara më 7 maj, ku pritet të takohet me zyrtarë turq.

“Ai do të diskutojë mbështetjen e Turqisë për paqeruajtjen e OKB-së, përfshirë edhe si vend kontribuues me polici”, shtoi ai.

Të ngjajshme

Beqiri: Së shpejti nis ndërtimi i “Sheshit të Dëshmorëve” në Haraçinë

Beqiri: Së shpejti nis ndërtimi i “Sheshit të Dëshmorëve” në Haraçinë

Pentagoni arrin marrëveshje me 7 gjigantë të Inteligjencës Artificiale

Pentagoni arrin marrëveshje me 7 gjigantë të Inteligjencës Artificiale

Kryediplomati turk takohet me kryetarin e Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut

Kryediplomati turk takohet me kryetarin e Forcave të Mobilizimit Popullor të Irakut

Katari rifillon plotësisht aktivitetet e lundrimit detar pas ndërprerjeve të lidhura me luftën

Katari rifillon plotësisht aktivitetet e lundrimit detar pas ndërprerjeve të lidhura me luftën

Trump “nuk është i kënaqur” me propozimin e Iranit, përmend kërkesa që nuk mund t’i pranojë

Trump “nuk është i kënaqur” me propozimin e Iranit, përmend kërkesa që nuk mund t’i pranojë

Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të

Demokratja në komisionin e Senatit kërkon diplomaci teksa lufta e Trumpit me Iranin arrin ditën e 60-të