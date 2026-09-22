Shefi i OKB-së: Veprimet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar po rrisin rrezikun e “spastrimit etnik”
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, paralajmëroi të martën se dhuna izraelite, zhvendosja dhe zgjerimi i paligjshëm i vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar po minojnë perspektivat për paqen dhe po rrisin rrezikun e “spastrimit etnik”, transmeton Anadolu.
“Dhuna, zhvendosja dhe zgjerimi i vendbanimeve nga Izraeli në Bregun Perëndimor të pushtuar po shkatërrojnë rrugën drejt paqes dhe po ngrenë spektrin e spastrimit etnik”, tha Guterres në një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të 81-të të OKB-së në New York.
“Ne nuk mund të lejojmë që zgjidhja me dy shtete të zhduket para syve tanë,” shtoi ai.
Guterres tha se situata shkatërruese në territoret e pushtuara palestineze nuk duhet të anashkalohet mes trazirave më të gjera që ka përfshirë Lindjen e Mesme.
Ai i përshkroi sulmet e 7 tetorit 2023 nga Hamasi si “të neveritshme”, por tha se ato u pasuan nga “një sulm ndaj palestinezëve në Gaza, me një shkallë vrasjesh dhe shkatërrimi, ndryshe nga çdo gjë që kam parë në vitet e mia si sekretar i përgjithshëm”.
Ai kujtoi se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka nxjerrë masa të përkohshme ligjërisht të detyrueshme në rastin në lidhje me zbatimin e Konventës së Gjenocidit në Rripin e Gazës.
Shefi i OKB-së iu referua gjithashtu një opinioni këshillues të lëshuar nga gjykata, duke thënë se OKB-së duhet të lejohet të kryejë mandatet e saj në Gaza dhe se stafi i saj dhe personeli humanitar duhet të mbrohen.
“Të gjitha palët duhet të respektojnë ligjin ndërkombëtar dhe urdhrat e gjykatës,” theksoi ai.
Duke iu kthyer rajonit më gjerësisht, Guterres tha se konfliktet po “përhapen me shpejtësi” në të gjithë Lindjen e Mesme, ndërsa të ashtuquajturat armëpushime nuk kanë qenë gjë tjetër veçse “zjarre me të vogla”, ku civilët vazhdojnë të mbajnë koston.
“U bëj thirrje liderëve në këtë sallë që të shfrytëzojnë maksimalisht këtë javë të nivelit të lartë për uljen e tensioneve dhe për dialog”, tha ai.
Guterres i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të dërgojë një mesazh të qartë se luftimet duhet të përfundojnë, ndihma humanitare duhet të lejohet të rrjedhë dhe të drejtat dhe liritë e lundrimit duhet të rivendosen plotësisht në përputhje me ligjin ndërkombëtar.