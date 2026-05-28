Shefi i OKB-së: “Spiralja e vdekjes duhet të ndalet” teksa lufta në Ukrainë përshkallëzohet

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka bërë një thirrje të fortë për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës, për të cilën tha se po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një “spiralë vdekjeje”, transmeton Anadolu.

“Drejtimi i luftës, përshkallëzimi dhe intensifikimi që po dëshmojmë, rrezikon të dalë jashtë kontrollit. Rreziku i keqllogaritjes. Rreziku i përshkallëzimit me pasoja të panjohura dhe të paqëllimshme”, tha Guterres në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

“Prandaj, le të flasim qartë. Rruga aktuale nuk është e qëndrueshme. Kjo trajektore duhet të ndryshojë. Spiralja e vdekjes duhet të ndalet. Ajo që nevojitet tani është ulja e tensioneve, e menjëhershme dhe e qëndrueshme. Ajo që nevojitet tani është një armëpushim i plotë dhe pa kushte. Ajo që nevojitet tani është më shumë diplomaci”, shtoi ai.

Duke theksuar seriozitetin e konfliktit, OKB-ja ka regjistruar më shumë viktima civile në Ukrainë në katër muajt e parë të vitit 2026 sesa në të njëjtën periudhë që nga viti 2022, viti kur Rusia nisi luftën.

Ndërkohë, vijat e frontit kanë mbetur kryesisht të pandryshuara.

Më herët, sekretari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Sergey Shoygu, tha se iniciativa ruso-amerikane për paqe në Ukrainë “po ngec”.

“Pengesa kryesore për zbatimin e saj mbetet mungesa e plotë e vullnetit politik për paqe nga regjimi i Kievit dhe dëshira e tij e vazhdueshme për përshkallëzim”, tha ai në Forumin Ndërkombëtar të Sigurisë në rajonin e Moskës.

Shoygu argumentoi se udhëheqja ukrainase i frikësohet një zgjidhjeje sepse do të duhet të japë llogari për pasojat e politikave të saj, përfshirë atë që ai e përshkroi si një krizë demografike në vend.

