Shefi i OKB-së shpreh “keqardhje” për vendimin e SHBA-së për t’u tërhequr nga organizatat ndërkombëtare

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka shprehur keqardhje për vendimin e fundit të administratës së presidentit amerikan, Donald Trump, për t’u tërhequr nga 31 entitete të lidhura me organizatën, transmeton Anadolu.

“Sekretari i përgjithshëm shpreh keqardhje për njoftimin e Shtëpisë së Bardhë në lidhje me vendimin e SHBA-së për t’u tërhequr nga një numër entitetesh të OKB-së”, tha zëdhënësi i shefit të OKB-së, Stephane Dujarric.

Reagimi i OKB-së vjen pasi Shtëpia e Bardhë mbrëmë njoftoi nënshkrimin e një “memorandumi presidencial” nga presidenti Trump, që udhëzonte agjencitë qeveritare të tërhiqen nga 66 organizata ndërkombëtare, të cilat administrata argumentoi se nuk po u shërbejnë më interesave amerikane.

“Siç e kemi theksuar vazhdimisht, kontributet e vlerësuara në buxhetin e rregullt të OKB-së dhe buxhetin e paqeruajtjes, siç janë miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, janë një detyrim ligjor sipas Kartës së OKB-së për të gjitha shtetet anëtare, përfshirë SHBA-në”, tha Dujarric.

Duke theksuar se “të gjitha subjektet e të OKB-së do të vazhdojnë me zbatimin e mandateve të tyre siç janë dhënë nga shtetet anëtare”, Guterres theksoi se OKB-ja “ka përgjegjësinë të ofrojë shërbime për ata që varen nga ne”.

“Ne do të vazhdojmë të zbatojmë mandatet tona me vendosmëri”, shtoi ai.

