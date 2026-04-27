Shefi i OKB-së kërkon rihapjen e menjëhershme të Ngushticës së Hormuzit mes krizës globale tregtare

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, bëri thirrje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit në kushtet e ngecjes së bisedimeve të paqes mes SHBA-së dhe Iranit, transmeton Anadolu.

“U bëj thirrje palëve: Hapeni Ngushticën. Lërini anijet të kalojnë. Pa tarifa. Pa diskriminim. Lëreni tregtinë të rifillojë. Lëreni ekonominë globale të marrë frymë”, tha Guterres gjatë një debati të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për sigurinë detare.

Ngushtica e Hormuzit — përmes së cilës kalon rreth një e pesta e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë — ka përjetuar ndërprerje të mëdha që nga fillimi i marsit, pasi SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit më 28 shkurt. Lufta aktualisht është në pauzë dhe po bëhen përpjekje për ta përfunduar përfundimisht.

“Që nga fillimi i marsit, ndërprerja e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit ka goditur sigurinë energjetike globale, furnizimet me ushqim dhe tregtinë. Ngushtica e Hormuzit është një nga pikat më kritike detare të botës”, tha Guterres.

