Shefi i OKB-së “i vendosur” të kundërshtojë hapat izraelitë që dëmtojnë zgjidhjen me 2 shtete
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, tha se është “i vendosur” në kundërshtimin e tij ndaj veprimeve izraelite që minojnë zgjidhjen me dy shtete, duke theksuar nevojën për një armëpushim të plotë në Rripin e Gazës dhe për ringjalljen e vrullit drejt shtetësisë palestineze, transmeton Anadolu.
Duke folur në konferencën e tij të fundit tradicionale për shtyp në fillim të vitit, në selinë e OKB-së në Nju Jork, Guterres citoi shtetarin francez Jean Monnet, duke thënë: “Nuk jam as optimist, as pesimist, jam i vendosur”, në lidhje me zgjidhjen me dy shtete për konfliktin Izrael-Palestinë.
“Jam i vendosur t’i kundërshtoj në mënyrë shumë të fortë të gjitha përpjekjet që Izraeli po bën për të minuar zgjidhjen me dy shtete, konkretisht – në Bregun Perëndimor – përmes ndërtimit të vendbanimeve kolone, shembjeve, dëbimeve dhe dhunës së kolonëve”, tha ai.
“Dhe ne besojmë se kjo duhet të ndalet”, shtoi Guterres.
Në lidhje me Gazën, shefi i OKB-së theksoi nevojën për një kornizë të re qeverisëse në enklavë.
“Ne besojmë se duhet të krijohen kushtet për t’u siguruar që Gaza tani të ketë një model të ri qeverisjeje, dhe që ky model qeverisjeje gradualisht të lidhet me Autoritetin Palestinez, dhe që Gaza dhe Bregu Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, të jenë shteti i ardhshëm i Palestinës”, tha ai.
Kolonët e paligjshëm kanë intensifikuar sulmet ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor që nga fillimi i ofensivës në Rripin e Gazës në tetor 2023.
Sipas të dhënave palestineze, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kanë vrarë të paktën 1.109 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur afro 11.000 dhe kanë arrestuar 21.000 të tjerë që nga tetori 2023.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin izraelit të territoreve palestineze të paligjshëm në një opinion historik në korrik 2024 dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.
I pyetur se kush duhet të ushtrojë presion mbi Tel Avivin për të ecur drejt zgjidhjes me dy shtete, Guterres tha se përgjegjësia i takon gjithë komunitetit ndërkombëtar.
“Të gjithë duhet të ushtrojnë presion. Le ta pranojmë realitetin. Dua të them, vendi që ka më shumë fuqi për të ushtruar presion mbi Izraelin janë Shtetet e Bashkuara, dhe për këtë arsye ishte e rëndësishme që SHBA-ja të njihte të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje”, tha ai.
Duke iu përgjigjur kritikave se Bordi i Paqes, i krijuar më herët këtë muaj, nuk e ka përmendur mjaftueshëm Gazën, Guterres theksoi urgjencën e zbatimit të plotë të rezolutës për armëpushimin.
Krijimi i bordit përkoi me nisjen e fazës së dytë të një marrëveshjeje armëpushimi që i dha fund luftës izraelite në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 71.000 persona dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë që nga tetori 2023.
“Duhet të kemi një armëpushim në Gaza dhe duhet të ecim plotësisht me fazën e dytë, që do të thotë tërheqje e plotë e forcave izraelite, çarmatim i grupeve të armatosura dhe, gjithashtu, hapje e rrugës që zgjidhja me dy shtete më në fund të bëhet realitet”, tha ai.
Duke iu përgjigjur pyetjeve nëse bordi po përpiqet të “uzurpojë Këshillin e Sigurimit”, Guterres nënvizoi rolin qendror të këtij këshilli sipas së drejtës ndërkombëtare.
“Vetëm Këshilli i Sigurimit mund të miratojë vendime detyruese për të gjithë dhe asnjë organ apo koalicion tjetër nuk mund t’u kërkojë ligjërisht të gjitha shteteve anëtare të zbatojnë vendime për paqen dhe sigurinë”, tha ai.
Këshilli i Sigurimit ka gjithashtu mandatin e vetëm për të “autorizuar përdorimin e forcës sipas së drejtës ndërkombëtare dhe siç përcaktohet në Kartë”, tha Guterres, duke shtuar: “Qendërsia e sistemit të paqes dhe sigurisë qëndron te OKB-ja dhe, brenda OKB-së, te Këshilli i Sigurimit”.
“Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të reformohet Këshilli i Sigurimit”, përfundoi ai.