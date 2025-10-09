Shefi i OKB-së: Armëpushimi në Gaza ofron “një shkëndijë lehtësimi” që duhet të shndërrohet në “agim paqeje”
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, përshëndeti marrëveshjen për armëpushim në Gaza, ndërsa ndalimi i luftimeve midis Izraelit dhe grupit palestinez Hamas hyri në fuqi, duke e përshkruar atë si “një shkëndijë lehtësimi”, transmeton Anadolu.
“Për izraelitët dhe palestinezët njësoj, kjo marrëveshje ofron një shkëndijë lehtësimi. Kjo shkëndijë duhet të bëhet agimi i paqes – fillimi i fundit të kësaj lufte shkatërrimtare”, tha Guterres në një konferencë për shtyp në selinë e OKB-së në New York.
Ai u bëri thirrje të gjitha palëve dhe komunitetit ndërkombëtar “të shfrytëzojnë këtë mundësi të rëndësishme për të vendosur një rrugë të besueshme politike përpara – një rrugë drejt përfundimit të okupimit, njohjes së të drejtës për vetëvendosje të popullit palestinez dhe arritjes së zgjidhjes me dy shtete”.
“Një rrugë drejt paqes së drejtë dhe të qëndrueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve, dhe drejt paqes e sigurisë më të gjerë në Lindjen e Mesme”, shtoi ai.
Guterres e vlerësoi marrëveshjen si një dëshmi të “fuqisë dhe potencialit të diplomacisë”, duke theksuar se “zgjidhjet e konflikteve nuk gjenden në fushën e betejës. Ato duhet të formohen në tryezën e negociatave”.
“Dhe pastaj, thelbësisht, ato duhet të zbatohen plotësisht, duke siguruar siguri, mbrojtje dhe dinjitet për të gjithë”, tha ai, duke theksuar se armëpushimi duhet të shërbejë si një themel për paqe të qëndrueshme, të bazuar në drejtësi dhe njohje të ndërsjellë.
Më 29 shtator, presidenti amerikan Donald Trump prezantoi një plan armëpushimi me 20 pika për Gazën, që përfshin lirimin e të gjithë robërve izraelitë në këmbim të rreth 2.000 të burgosurve palestinezë, një armëpushim të përhershëm dhe tërheqje graduale të forcave izraelite nga i gjithë Rripi i Gazës.
Faza e dytë e planit parashikon krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza pa pjesëmarrjen e Hamasit, formimin e një force sigurie të përbërë nga palestinezë dhe trupa nga vende arabe e islame, si dhe çarmatimin e Hamasit. Po ashtu, plani parashikon financim arab e islam për administratën e re dhe rindërtimin e Rripit, me pjesëmarrje të kufizuar të Autoritetit Palestinez.
Ndërsa shumica e vendeve arabe dhe myslimane e kanë mirëpritur planin, disa zyrtarë kanë deklaruar se shumë detaje në të kërkojnë diskutim dhe negociata për t’u zbatuar plotësisht.