Shefi i OBSH-së: Rastet me hantavirus të lidhura me anijen turistike janë rritur në 12
Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus ka bërë të ditur se shpërthimi i hantavirusit i lidhur me një anije turistike tani ka arritur në 12 raste të konfirmuara ndërsa autoritetet shëndetësore vazhdojnë të monitorojnë qindra kontakte në mbarë botën, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Gjenevë, Tedros tha se Holanda ka konfirmuar një rast shtesë që përfshin një anëtar të ekuipazhit i cili zbriti në Tenerife, u riatdhesua dhe është vetizoluar që nga kthimi në vendin e tij.
“Tani janë raportuar 12 raste dhe 3 vdekje”, tha ai. Tedros theksoi se nuk është raportuar asnjë vdekje e re që nga 2 maji, kur shpërthimi iu raportua për herë të parë OBSH-së.
Ai u bëri thirrje vendeve të prekura që të vazhdojnë monitorimin e kujdesshëm të të gjithë pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit gjatë pjesës së mbetur të periudhës së karantinës.
Sipas tij, më shumë se 600 kontakte po gjurmohen aktualisht në 30 vende, ndërsa autoritetet shëndetësore ende po përpiqen të lokalizojnë një numër të vogël kontaktesh me rrezik të lartë.
Ai falënderoi vendet që po bashkëpunojnë në reagimin ndërkombëtar dhe hetimin epidemiologjik, përfshirë Argjentinën, Kepin e Gjelbër, Kilin, Holandën, Afrikën e Jugut, Spanjën, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian (BE).
Hantavirusi është një sëmundje e rrallë që zakonisht transmetohet përmes brejtësve të infektuar ose jashtëqitjeve të tyre. Megjithatë, lloji përgjegjës për këtë shpërthim, virusi Andes mund të përhapet edhe mes njerëzve përmes kontaktit të ngushtë dhe të zgjatur, shpesh në ambiente të mbyllura.