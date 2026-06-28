Shefi i OBSH-së: Mbi 1.300 vdekje të lidhura me valën e të nxehtit në Evropë që nga 21 qershori
Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka bërë të ditur se më shumë se 1.300 vdekje shtesë janë regjistruar në mbarë Evropën që nga 21 qershori si pasojë e temperaturave ekstreme që kanë përfshirë kontinentin, transmeton Anadolu.
“Mbi 1.300 vdekje shtesë janë regjistruar që nga 21 qershori të lidhura me temperaturat e larta në Evropë”, shkroi Ghebreyesus në rrjetin social amerikan X.
Ai theksoi se Evropa është “kontinenti që po ngrohet më shpejt në Tokë”, me ritëm dy herë më të lartë se mesatarja globale, ndërsa rreth 150 milionë njerëz aktualisht jetojnë nën kushte të nxehti ekstrem.
“Qindra persona kanë humbur jetën, shkollat janë mbyllur dhe rrjetet energjetike po përballen me mbingarkesë”, tha ai, duke paralajmëruar se ndryshimet klimatike po i bëjnë valët e të nxehtit, dikur të rralla, gjithnjë e më të shpeshta.
“Të nxitura nga ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale, fenomeni i valës së të nxehtit që ndodhte ‘një herë në brez’ tani po përsëritet pothuajse çdo vit. Ne ishim paralajmëruar”, shtoi ai.
Ghebreyesus e përshkroi stresin termik si një “vrasës të heshtur”, duke theksuar se shtëpitë, vendet e punës dhe shkollat në Evropë nuk janë projektuar për të përballuar temperatura kaq të larta.
Ai shtoi se OBSH-ja po punon me shtetet anëtare dhe partnerët për të forcuar gatishmërinë, masat parandaluese dhe reagimin e sistemeve shëndetësore ndaj valëve ekstreme të të nxehtit.