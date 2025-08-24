Shefi i OBSH-së kërkon mbrojtje për shëndetin dhe punonjësit e ndihmës në Gaza pas lirimit të një punonjësi nga Izraeli

Shefi i OBSH-së kërkon mbrojtje për shëndetin dhe punonjësit e ndihmës në Gaza pas lirimit të një punonjësi nga Izraeli

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Adhanom Ghebreyesus, ka përsëritur thirrjen e tij për mbrojtjen e personelit, punonjësve të shëndetësisë dhe atyre humanitarë të OBSH-së, pasi një nga anëtarët e stafit të organizatës i ndaluar nga Izraeli në Gaza u lirua, transmeton Anadolu.

“Jam jashtëzakonisht i lehtësuar që kolegu ynë, i ndaluar që nga 21 korriku në Gaza, u lirua këtë mëngjes”, tha shefi i OBSH-së në platformën sociale të kompanisë amerikane X.

Më 21 korrik, ushtria izraelite sulmoi një ndërtesë ku ndodhej stafi i OBHS-së në Deir al-Balah në Gaza dhe arrestoi dy punonjës të OBSH-së, së bashku me dy anëtarë të familjes.

Tre personat e tjerë u liruan më vonë, ndërsa një anëtar i stafit mbeti në paraburgim.

“Ne edhe një herë bëjmë thirrje për mbrojtjen e të gjithë stafit dhe personelit të OBSH-së, si dhe të punonjësve të shëndetësisë dhe humanitarëve”, tha Ghebreyesus.

Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë mbi 62.600 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet një uri të rëndë.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: BDI është simbol i krimit, korrupsionit dhe paaftësisë

Mickoski: BDI është simbol i krimit, korrupsionit dhe paaftësisë

Filipçe: Qeveria po i hap dyert për parregullsi zgjedhore

Filipçe: Qeveria po i hap dyert për parregullsi zgjedhore

Fëmijët palestinezë presin në radhë për vakte të ngrohta mes bllokadës izraelite në Gaza

Fëmijët palestinezë presin në radhë për vakte të ngrohta mes bllokadës izraelite në Gaza

Kosovë, paneli zgjedhor për ankesa urdhëron certifikimin e Listës Serbe për zgjedhjet lokale

Kosovë, paneli zgjedhor për ankesa urdhëron certifikimin e Listës Serbe për zgjedhjet lokale

(VIDEO) Në ZNAM heqin dorë nga “dëshira” për ta hequr “Batenderin”

(VIDEO) Në ZNAM heqin dorë nga “dëshira” për ta hequr “Batenderin”

(VIDEO) VLEN dhe AKI shkëmbejnë akuza për uljen e numrit të këshilltarëve

(VIDEO) VLEN dhe AKI shkëmbejnë akuza për uljen e numrit të këshilltarëve