Shefi i NATO-s viziton SHBA-në javën e ardhshme

Shefi i NATO-s viziton SHBA-në javën e ardhshme

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të vizitojë SHBA-në nga 23 deri më 25 qershor.

Siç thuhet në faqen e internetit të NATO-s, Rutte do të takohet me presidentin amerikan, Donald Trump, si dhe me zyrtarë të lartë të administratës, në Shtëpinë e Bardhë më 24 qershor.

Ai gjithashtu do t’i bashkohet takimit të grupit E5 virtualisht nga Uashingtoni.

Takime me anëtarë të Kongresit Amerikan janë planifikuar për 25 qershor, si dhe pjesëmarrja në një diskutim të organizuar nga Këshilli i Atlantikut.

Angazhimi do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e internetit të NATO-s dhe në NATO News në YouTube.

Transkripti i fjalimit të Sekretarit të Përgjithshëm, si dhe fotografitë, do të jenë të disponueshme në faqen e internetit të NATO-s.

 

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