Shefi i NATO-s thotë se Ukraina do të marrë 60 miliardë dollarë ndihmë ushtarake këtë vit
Partnerët ndërkombëtarë të Kievit duhet të rrisin kontributet e tyre për ndihmë në siguri në mënyrë që Ukraina të marrë 60 miliardë dollarë ndihmë ushtarake këtë vit, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, më 15 prill.
Ai i bëri këto komente përpara takimit të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës në Berlin.
“Po e shohim Ukrainën të mbajë vijën e frontit dhe t’u shkaktojë humbje të mëdha rusëve”, tha Rutte, duke shtuar se humbjet mujore të Rusisë i tejkalojnë shumë ato të pësuara gjatë luftës 10-vjeçare të Bashkimit Sovjetik në Afganistan.
Rutte pranoi se partnerët e Kievit përballen me sfida të shumta, por tha se ata duhet të “sigurojnë aftësinë e tyre për të ofruar mbështetje të pandërprerë për Ukrainën”.
Ai vuri në dukje se Ukraina nuk është vetëm marrëse ndihme, por gjithashtu “kontribuon në siguri dhe është e gatshme të ndihmojë partnerët që përballen me kërcënime të ngjashme diku tjetër”, duke përmendur mbështetjen për vendet në Gjirin Persik.
“Të gjithë aleatët duhet të investojnë më shumë për të arritur objektivin prej 60 miliardë dollarësh ndihmë për sigurinë dhe mbrojtjen për Ukrainën këtë vit”, tha ai.
“Çdo fond që vjen nga kredia e BE-së [90 miliardë euro] për të mbështetur Ukrainën duhet të jetë përveç angazhimeve dypalëshe të aleatëve”.
Lidhur me prioritetet e mbrojtjes, Rutte theksoi nevojën për sisteme të mbrojtjes ajrore, dronë dhe municione me rreze të gjatë veprimi.
Ai tha se iniciativa PURL (Lista e Kërkesave të Prioriteteve të Ukrainës) mbetet thelbësore për ofrimin e aftësive kyçe të mbrojtjes ajrore dhe pajisjeve të tjera kritike, dhe se nuk ka pasur ndryshime në dorëzimet e PURL.
Duke parë përpara samitit të NATO-s në Ankara, Rutte kërkoi një qasje më të parashikueshme për të mbështetur përpjekjet mbrojtëse të Ukrainës dhe tha se shpresonte të dëgjonte më shumë premtime nga anëtarët e Grupit të Kontaktit gjatë takimit.