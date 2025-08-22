Shefi i NATO-s thotë se duhet të sigurohemi që Putini të mos përpiqet kurrë ta sulmojë përsëri Ukrainën

Shefi i NATO-s thotë se duhet të sigurohemi që Putini të mos përpiqet kurrë ta sulmojë përsëri Ukrainën

Mbështetja e NATO-s për Ukrainën mbetet “e palëkundur” dhe “vazhdon të rritet”, ka thënë Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte të premten gjatë një vizite në Kiev.

Pas takimit me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky, Rutte tha se ka plane të tjera për të siguruar fonde nga NATO për të siguruar “një rrjedhë thelbësore të armëve amerikane në Ukrainë”.

Pas takimit shumëpalësh të së hënës në Shtëpinë e Bardhë, Rutte theksoi se presidenti i SHBA-së Donald Trump e bëri të qartë se “Shtetet e Bashkuara do të përfshihen vërtet në ofrimin e garancive të sigurisë për Ukrainën”.
“Tani po punojmë së bashku – Ukraina, evropianët, Shtetet e Bashkuara – për t’u siguruar që këto garanci sigurie janë të një niveli të tillë që Vladimir Vladimirovich Putin, nuk do të përpiqet kurrë ta sulmojë përsëri Ukrainën”, tha Rutte në një konferencë për shtyp.

Rutte theksoi se marrëveshja e garancive të sigurisë do të përbëhet nga dy shtresa: forcimi i ushtrisë së Ukrainës dhe angazhimet nga SHBA-të dhe Evropa që synojnë pengimin e Rusisë në rast të një agresioni të ardhshëm.

Sipas Rutte, diskutimet rreth vendosjes së trupave të huaja në Ukrainë si pjesë e garancive të sigurisë janë duke vazhduar, por “është shumë herët për të thënë se cili do të jetë rezultati”.

“Është ende shumë herët për të thënë se kush mund të ofrojë trupa, kush do të kontribuojë me inteligjencë, kush do të jetë i pranishëm në det dhe kush – në ajër”, shtoi Zelensky.

Ndërsa presidenti Zelensky ka thënë se “Ukraina ka nevojë për garanci sigurie në mënyrë që ne, fëmijët dhe nipërit tanë të jemi të sigurt se Rusia nuk do të na sulmojë. Këto janë garanci sigurie kundër një agresori”.

 

Sulmi ukrainas ndaj tubacionit rus të naftës zemëron Hungarinë dhe Sllovakinë

Paralajmërimi/ Nëntë gjërat që s’duhet t’i kërkoni kurrë nga ChatGPT

Rritet në 62.263 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Një tjetër foshnjë 5-muajshe vdes nga uria në Gaza, ku Izraeli ka shkaktuar zi buke

Lavrov: Nuk është planifikuar asnjë takim Putin-Zelenskyy

KSHZ e miratoi regjistrin e radiodifuzerëve, mediumeve të shtypura, mediumeve elektronike, portaleve të internetit për zgjedhjet lokale 2025

