Shefi i NATO-s, Rutte: Përparësia kryesore për Aleancën mbetet Ukraina, jo Grenlanda
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha sot se mosmarrëveshjet territoriale si ajo e Grenlandës duhet të adresohen “në mënyrë miqësore”, ndërsa përparësia kryesore për Aleancën mbetet Ukraina.
Duke folur në një seancë paneli në Forumin Ekonomik Botëror vjetor në Davos, Rutte theksoi se siguria evropiane dhe amerikane varet nga mbështetja e vazhdueshme për Kievin mes sulmeve të vazhdueshme ruse.
“Për Grenlandën, sepse duhet të sigurohemi që kjo çështje të zgjidhet në mënyrë miqësore. Por, çështja kryesore nuk është Grenlanda. Tani, çështja kryesore është Ukraina”, tha ai.
Lidhur me tensionet e fundit midis Evropës dhe ShBA-së, Rutte tha se po punon “prapa skenave” për të zbutur mosmarrëveshjet dhe theksoi se komentet publike mund të pengojnë përpjekjet diplomatike.
“Jam gjithashtu pak i shqetësuar se ai mund të humbasë topin duke u përqendruar kaq shumë në këto çështje të tjera. Dhe ndërsa flasim, raketat dhe dronët rusë po sulmojnë infrastrukturën energjetike në Ukrainë”, shtoi ai.
Rutte paralajmëroi se përpjekjet diplomatike dhe mbështetja financiare, përfshirë paketën prej 90 miliardë eurosh të udhëhequr nga BE-ja, janë të rëndësishme, ndërsa fokusi i menjëhershëm duhet të mbetet në sigurimin që Ukraina të ketë burimet për të mbrojtur veten.
“Fokusi në Ukrainë duhet të jetë përparësia jonë numër një dhe më pas mund të diskutojmë për të gjitha çështjet, përfshirë Grenlandën. Por, duhet të jetë Ukraina e para, sepse është thelbësore për sigurinë tonë evropiane dhe amerikane”, tha ai.
Duke vënë në dukje strukturën e integruar të mbrojtjes së NATO-s, Rutte theksoi se Evropa duhet të vazhdojë të forcojë aftësitë e saj përkrah ShBA-së dhe se forcat amerikane mbeten shumë të investuara në mbrojtjen evropiane.
Ai përsëriti se siguria kolektive e NATO-s mbështetet në bashkëpunimin e fortë transatlantik dhe se vendet evropiane kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes në përgjigje të pritjeve të ShBA-së.
“Nuk kam dyshim se ShBA-ja do të vijë në shpëtim këtu, ne do të vijmë në shpëtimin e ShBA-së dhe kemi nevojë për njëri-tjetrin për mbrojtjen tonë kolektive”, tha Rutte duke nënvizuar se NATO-ja është një aleancë plotësisht e integruar.