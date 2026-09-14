Shefi i NATO-s: KFOR-i është aty, pavarësisht se çfarë mund të ndodhë këtë javë në Kosovë
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se angazhimi i Aleancës për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në Kosovë do të mbetet i pandryshuar, pavarësisht zhvillimeve të mundshme lidhur me aktgjykimin ndaj katër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), transmeton Anadolu.
Dhomat e Specializuara të Kosovës me seli në Hagë do të shpallin më 16 shtator aktgjykimin ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ish-kryetarëve të Kuvendit, Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish-deputetit Rexhep Selimi, në rastin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Të katër kanë deklaruar pafajësinë për dhjetë akuzat e aktakuzës.
Sipas Ruttes, KFOR-i është në Kosovë për të garantuar kontributin e NATO-s në stabilitetin dhe paqen në vend, ndërsa misioni paqeruajtës i Aleancës, sipas tij, ka kontribuuar për më shumë se dy dekada në krijimin e një mjedisi të sigurt dhe të qëndrueshëm në Kosovë.
“Kjo vlen sot, pavarësisht se çfarë lajmesh mund të vijnë këtë javë ose në periudhën e ardhshme, por edhe në kuadër të angazhimit afatgjatë për paqen dhe sigurinë në Kosovë”, tha Rutte në një konferencë për media në selinë e NATO-s në Bruksel, kur u pyet nëse është i shqetësuar për trazira të mundshme të dhunshme në Kosovë dhe rajon si pasojë e vendimit, pavarësisht se cili do të jetë ai.
Kreu i NATO-s tha se Aleanca ushtarake do të vazhdojë të vlerësojë përbërjen dhe dislokimin e trupave të KFOR-it, për të garantuar që misioni të përshtatet në mënyrë adekuate me situatën e sigurisë në Kosovë. Ai theksoi gjithashtu se zhvillimet në Kosovë ndikojnë edhe në rajonin më të gjerë.
Deklaratat e kreut të NATO-s vijnë disa orë pasi Ambasada e SHBA-së në Prishtinë u bëri thirrje shtetasve amerikanë të shmangin udhëtimet pranë vendeve ku, sipas saj, janë paralajmëruar demonstrata më 16 shtator.
Ambasada tha se disa organizata po planifikojnë demonstrata të mëdha më 16 shtator në qendër të Prishtinës dhe në qytete të tjera të mëdha të Kosovës.
“Këto demonstrata mund të shkaktojnë grumbullime të mëdha njerëzish, mbyllje rrugësh dhe pengesa në qarkullim”, tha Ambasada, duke u bërë thirrje shtetasve amerikanë t’i kufizojnë lëvizjet në këto zona.
Ndërkohë, Policia e Kosovës, si institucioni i parë përgjegjës për sigurinë, tha se ka zhvilluar një takim me partnerët ndërkombëtarë, përfshirë KFOR-in, EULEX-in, Ambasadën e SHBA-së, Zyrën e Bashkimit Evropian dhe OSBE-në, ku është prezantuar plani dhe angazhimet e Policisë lidhur me zhvillimet e 16 shtatorit.
“Policia e Kosovës, sipas detyrës zyrtare dhe legjislacionit në fuqi, do të ofrojë siguri për të gjithë qytetarët pa dallim, si dhe do të angazhohet me njësi policore, në mënyrë që mbarëvajtja e të gjitha aktiviteteve dhe zhvillimeve të mundshme të kalojnë të qeta dhe pa incidente”, ka thënë Policia.
Varësisht nga aktivitetet dhe zhvillimet e mundshme, mund të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në rrugët e prekura nga aktivitetet, “andaj Policia e Kosovës ka paraparë edhe angazhime të njësive policore patrulluese të trafikut, në rast të nevojës për riorientim të trafikut në rrugët alternative”
Ajo u bëri thirrje qytetarëve dhe pjesëmarrësve që të respektojnë udhëzimet e zyrtarëve policorë, të tregojnë kujdes dhe të kontribuojnë që aktivitetet të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe të sigurt.
Shpallja e aktgjykimit në Hagë do të bëhet vetëm katër ditë pas pjesëmarrjes së mijëra personave në Prishtinë në “Marshin për Liri”, ku pjesëmarrësit kërkuan që vendimi të jetë i drejtë dhe i paanshëm.