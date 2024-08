Shefi i Komandës Qendrore të SHBA-së viziton Lindjen e Mesme mes një sulmi të mundshëm iranian

Kreu i Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM), Michael Erik Kurilla, ka mbërritur për vizitë në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.

Siç raporton agjencia e lajmeve ‘Axios’ me bazë në SHBA, dy zyrtarë amerikanë thanë se vizita e gjeneralit Kurilla përkon me përgatitjet e SHBA-së dhe Izraelit për një hakmarrje të mundshme iraniane pas vrasjeve të fundit të udhëheqësve të lartë të Hamasit dhe Hezbollahut.

Ky zhvillim vjen pas kërcënimeve për hakmarrje nga udhëheqësit iranianë dhe libanez të Hezbollahut.

Udhëtimi, që thuhet se është planifikuar përpara tensioneve të fundit, ka për qëllim forcimin e koalicionit ndërkombëtar dhe rajonal që më parë mbrojti Izraelin nga sulmi iranian më 13 prill.

Kurilla do të vizitojë vende të ndryshme të Gjirit, Izraelin dhe Jordaninë, me SHBA-në që shpreson për një kontribut të rëndësishëm të ngjashëm me atë gjatë incidentit të prillit.

Sipas gazetës, zyrtarët amerikanë dhe izraelitë presin një sulm të mundshëm iranian ndaj Izraelit.

Të premten, Shtëpia e Bardhë njoftoi gatishmërinë e saj për të vendosur burime shtesë për të mbrojtur veten dhe aleatët e saj nëse është e nevojshme.

Deri më tani, as Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-së dhe as CENTCOM-i nuk kanë lëshuar deklarata zyrtare në lidhje me pretendimin e gazetës ‘Axios’.

Të mërkurën, udhëheqësi i byrosë politike të Hamasit, Ismail Haniyeh, u vra në kryeqytetin iranian Teheran, ku si Hamasi ashtu edhe Irani akuzuan Izraelin se qëndron pas atentatit, i cili ndodhi menjëherë pasi komandanti i lartë ushtarak i Hezbollahut, Fuad Shukr, u shënjestrua në një sulm ajror izraelit në Bejrut.

