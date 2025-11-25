Shefi i inteligjencës turke takohet me zyrtarë të Katarit dhe Egjiptit në Kajro, diskutojnë mbi Gazën

Shefi i inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kalin, është takuar me zyrtarë të lartë të Katarit dhe Egjiptit në Kajro për të diskutuar zhvillimet e fundit në Gaza, raporton Anadolu.

Sipas burimeve të sigurisë, Kalin zhvilloi bisedime me kryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dhe kreun e Shërbimit të Përgjithshëm të Inteligjencës së Egjiptit, Hassan Rashad, si ndërmjetës dhe palë garantuese.

Diskutimet u përqendruan në avancimin në fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, mes shkeljeve në rritje të Izraelit në territorin palestinez të shkatërruar nga lufta.

Palët gjithashtu shqyrtuan mënyrat për të intensifikuar përpjekjet e përbashkëta në bashkëpunim me SHBA-në.

Ata ranë dakord të forcojnë koordinimin me Qendrën e Koordinimit Civil-Ushtarak (CMCC) për të larguar pengesat për vazhdimin e armëpushimit dhe për të parandaluar shkelje të mëtejshme.

Kalin përsëriti se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë me popullin palestinez me të gjitha mjetet e saj.

