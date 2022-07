Shefi i inteligjencës britanike: Rusia së shpejti do të mbetet pa forcë në Ukrainë

Rusia së shpejti do të mbetet pa forca në Ukrainë dhe kështu ushtrisë ukrainase do t’i jepet mundësia për t’u kundërpërgjigjur, deklaroi kreu i agjencisë së inteligjencës së jashtme britanike, Richard Moore, transmeton Anadolu Agency (AA).

Duke folur të enjten në Forumin e Sigurisë në Aspen, Moore tha se trupat ruse do të përballen me probleme në furnizim dhe logjistikë gjatë javëve të ardhshme.

“Rusët do ta kenë gjithnjë e më të vështirë të furnizojnë fuqi punëtore dhe materiale në javët e ardhshme. Ata do të duhet të ndalojnë në një farë mënyre dhe kjo do t’u japë ukrainasve një shans për t’u kundërpërgjigjur”, tha ai.

Duke përmendur se Rusia javët e fundit ka përparuar vetëm disa kilometra, Moore tha: “Kur ta marrin qytetin, prej tij nuk mbetet asgjë, është i fshirë, ndaj mendoj se së shpejti do të mbeten pa forcë”.

I pyetur për spekulimet se presidenti rus Vladimir Putin nuk është mirë, shefi i shërbimit inteligjent tha se “nuk ka dëshmi” se ka probleme serioze shëndetësore.

Sipas të dhënave të OKB-së, në luftë kanë humbur jetën 5.110 civilë, janë shpërngulur më shumë se 16 milionë ndërsa rreth 9.2 milionë janë arratisur në vende tjera.