Shefi i diplomacisë turke diskuton luftën në Ukrainë dhe samitin e Alaskës me homologun e tij rus
Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka diskutuar në telefon me homologun e tij rus, Sergey Lavrov, lidhur me samitin e Alaskës dhe luftën Rusi-Ukrainë, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, të dy ministrat diskutuan përpjekjet për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, përfshirë samitin e të premtes në Alaskë midis presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë.
Fidan tha se shpreson që procesi i nisur në Alaskë do të çojë në paqe të qëndrueshme me pjesëmarrjen e Ukrainës, duke theksuar se Turqia është gati të japë kontributin e saj.