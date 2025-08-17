Shefi i diplomacisë turke diskuton luftën në Ukrainë dhe samitin e Alaskës me homologun e tij rus

Shefi i diplomacisë turke diskuton luftën në Ukrainë dhe samitin e Alaskës me homologun e tij rus

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka diskutuar në telefon me homologun e tij rus, Sergey Lavrov, lidhur me samitin e Alaskës dhe luftën Rusi-Ukrainë, raporton Anadolu.

Sipas burimeve diplomatike turke, të dy ministrat diskutuan përpjekjet për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, përfshirë samitin e të premtes në Alaskë midis presidentëve të SHBA-së dhe Rusisë.

Fidan tha se shpreson që procesi i nisur në Alaskë do të çojë në paqe të qëndrueshme me pjesëmarrjen e Ukrainës, duke theksuar se Turqia është gati të japë kontributin e saj.

MARKETING

Të ngjajshme

Rutte i bashkohet takimit Trump–Zelensky

Rutte i bashkohet takimit Trump–Zelensky

3 të vdekur, 8 të plagosur në të shtënat masive në një restorant të Nju Jorkut

3 të vdekur, 8 të plagosur në të shtënat masive në një restorant të Nju Jorkut

Protesta në New York nën sloganin “Ndalo urinë në Gaza”

Protesta në New York nën sloganin “Ndalo urinë në Gaza”

Zelensky do të shkojë me Von der Leyen në takimin me Trumpin në Uashington

Zelensky do të shkojë me Von der Leyen në takimin me Trumpin në Uashington

Bujar Osmani paralajmëron mekanizma për efikasitet “Çair 48” dhe tabelë publike

Bujar Osmani paralajmëron mekanizma për efikasitet “Çair 48” dhe tabelë publike

VLEN: Bujar Osmani nuk ndërtoi asnjë projekt për Çairin!

VLEN: Bujar Osmani nuk ndërtoi asnjë projekt për Çairin!