Shefi i diplomacisë së Portugalisë, Zhoao Gomes Kravinjo për vizitë në Shkup

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani nesër do të jetë nikoqir i Zhoao Gomes Kravinjo, ministër i Punëve të Jashtme të Portugalisë i cili ndodhet për vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Siç ka njoftuar MPJ, në takim është paraparë të shkëmbehen mendime për procesin e integrimit evropian të vendit, marrëdhëniet bilaterale dhe perspektivat për avancimin e tyre të mëtejshëm, me fokus të veçantë në relacionet ekonomike dhe mundësitë për forcimin e tyre.

Është paraparë që dy ministrat të mbajnë takim sy më sy, do të pasojë takim plenar mes delegacioneve të dy vendeve, pastaj edhe pres konferencë e përbashkët midis Osmanit dhe Kravinjos.

Krahas takimit me homologun e tij, ministri i Punëve të Jashtme portugez do të pritet nga presidenti Stevo Pendarovski, ndërsa do të ketë takime të veçanta me kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe zëvendëskryeministrin përgjegjës për Çështje evropiane, Bojan Mariçiq.