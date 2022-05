Shefi i diplomacisë austriake nesër për vizitë në vend

Ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani, nesër do të jetë nikoqir i ministrit federal për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare i Republikës së Austrisë, Aleksandar Shalenberg, i cili do ta qëndrojë për vizitë pune në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Përveç takimit me nikoqirin e tij, ministri Shalenberg do të takohet edhe me presidentin e shtetit, Stevo Pendarovski, me kryeministrin, Dimitar Kovaçevski, si dhe me krerë të tjerë shtetërorë dhe politikë në vend.