Shefi i CIA-s shoqëroi në një takim të rrallë në Kubë një operativ të përfshirë në bastisjen ndaj Maduros
Drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane (CIA), John Ratcliffe, thuhet se shoqëroi një operativ të lidhur me kapjen e presidentit venezuelas, Nicolas Maduro dhe vdekjen e personelit kuban në Venezuelë, në një takim të pazakontë me zyrtarë kubanë në Havana javën e kaluar, transmeton Anadolu.
Duke cituar disa burime anonime të njohura me çështjen, CBS News raportoi se Ratcliffe e prezantoi figurën gjatë bisedimeve me zyrtarë të lartë kubanë dhe e identifikoi atë si një nga operativët e përfshirë në misionin e janarit që kishte në shënjestër Maduron.
Kuba, një aleate e ngushtë e Venezuelës para kapjes së Maduros, ka deklaruar se 32 pjesëtarë të ushtrisë dhe policisë së saj u vranë gjatë operacionit.
Raportet nga CBS News thanë se ky veprim u pa si një mesazh për Havanën mes tensioneve në rritje midis SHBA-së dhe Kubës, por CIA refuzoi të komentojë këtë çështje.
Vizita e shefit të CIA-s erdhi pas muajsh presioni në rritje nga administrata e presidentit Donald Trump ndaj Kubës, përfshirë kërcënimet me tarifa ndaj vendeve që eksportojnë naftë në ishull, duke kontribuar në përkeqësimin e mungesës së karburantit.
Një zyrtar i CIA-s tha për CBS News se Ratcliffe përcolli mesazhin se SHBA-ja ishte e gatshme të angazhohej me Kubën në çështje ekonomike dhe të sigurisë vetëm nëse Havana zbaton reforma të mëdha politike dhe ekonomike.
Raporti gjithashtu tha se Ratcliffe gjatë vizitës u takua me Raul Rodriguez Castro, nipin e ish-presidentit kuban Raul Castro.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, kohëve të fundit akuzoi Kubën për ruajtjen e lidhjeve të ngushta të inteligjencës me Venezuelën, Rusinë dhe Kinën, duke paralajmëruar se Havana nuk duhet të shërbejë më si strehë për kundërshtarët e SHBA-së në Hemisferën Perëndimore.