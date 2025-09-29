Shefi i ChatGPT parashikon se kur Inteligjenca Artificiale mund të kurojë kancerin

Ndërsa në njërën anë, Inteligjenca Artificiale po u shkakton frikë shumë njerëzve për “zëvendësimet e vendeve të punës ose zhdukjen e njerëzimit”, në anën tjetër, ajo në fakt mund të shpëtojë jetë në një mënyrë të jashtëzakonshme.

Në këtë drejtim, emra të teknologjisë, përfshirë Bill Gates të Microsoft dhe CEO të Zoom, Eric Yuan, kanë rënë dakord që përparimet në Inteligjencën Artificiale do të çojnë në një javë pune më të shkurtër, duke arritur potencialisht në vetëm tre ditë.

