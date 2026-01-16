Shefi i administratës së Gazës: Do të sjellim buzëqeshjen e fëmijëve, grave dhe burrave të Gazës

Shefi i administratës së Gazës: Do të sjellim buzëqeshjen e fëmijëve, grave dhe burrave të Gazës

Kreu i komitetit të administratës së Gazës, Ali Shaath tha se shtetet donatore kanë siguruar një buxhet njëvjeçar për t’i mundësuar komitetit të kryejë punën e tij, duke theksuar nevojën për të krijuar një fond ndërkombëtar rindërtimi, transmeton Anadolu.

“Komiteti po shtyn përpara krijimin e një fondi rindërtimi dhe ndihme në Bankën Botërore”, tha Shaath duke e përshkruar atë si një hap kyç për rimëkëmbjen e Gazës, sipas “Qahera News TV”.

Ai shtoi se qëllimi i komitetit është t’i japë popullit palestinez shpresë se ka një të ardhme, duke shtuar se objektivi i tij i menjëhershëm është të sjellë “buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve, grave dhe burrave të Gazës”.

MARKETING

Të ngjajshme

Ja çfarë thotë Mickoski për takimin me Ahmetin

Ja çfarë thotë Mickoski për takimin me Ahmetin

Tërmet në Shqipëri

Tërmet në Shqipëri

Shkupi, Kumanova e Strumica qytet me ajër më të ndotur në Maqedoni

Shkupi, Kumanova e Strumica qytet me ajër më të ndotur në Maqedoni

20 persona dyshohen për krim financiar, Prokuroria kërkon paraburgim

20 persona dyshohen për krim financiar, Prokuroria kërkon paraburgim

Kryediplomati turk: Askush nuk dëshiron më të fotografohet me Netanyahun

Kryediplomati turk: Askush nuk dëshiron më të fotografohet me Netanyahun

Shqipëria do të ishte e lumtur të zgjidhte tryezën, jo veton

Shqipëria do të ishte e lumtur të zgjidhte tryezën, jo veton