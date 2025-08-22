Shefi humanitar i OKB-së: Uria në Gaza “e promovuar haptazi” nga Izraeli
Zyrtari më i lartë humanitar i OKB-së, Tom Fletcher e përshkroi urinë e shpallur në Prefekturën e Gazës në Rripin e Gazës si një katastrofë “të parashikueshme dhe të parandalueshme” të nxitur qëllimisht nga pengimi i ndihmës nga Izraeli, raporton Anadolu.
“Është një zi buke që mund ta kishim parandaluar nëse do të na ishte lejuar. Megjithatë, ushqimi grumbullohet në kufij për shkak të pengesave sistematike nga Izraeli. Është një zi buke brenda disa qindra metrash nga ushqimi në një tokë pjellore”, tha Fletcher, kreu i Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), në një konferencë për media në Gjenevë.
Ai tha se është një “uri e shekullit të 21-të e mbikëqyrur nga dronë dhe teknologjia ushtarake më e përparuar në histori”.
“Është një zi buke e promovuar hapur nga disa udhëheqës izraelitë si një armë lufte. Është një zi buke nën vëzhgimin tonë të të gjithëve. Të gjithë e pranojnë këtë, zia e bukës në Gaza është zia e bukës në botë”, shtoi Fletcher.
Ai theksoi koston njerëzore të krizës, duke shpjeguar se uria godet më të prekshmit, “e detyron një prind të zgjedhë se cilin fëmijë të ushqejë, kjo i detyron njerëzit të rrezikojnë jetën e tyre për të kërkuar ushqim”.
Thirrja e tij ishte e drejtpërdrejtë: “Mjaft. Armëpushim, hapni të gjitha kalimet, në veri dhe në jug. Le të furnizohemi me ushqim dhe furnizime të tjera pa pengesa dhe në shkallën masive të kërkuar. Jepini fund ndëshkimit”.
“Është tepër vonë për shumë njerëz, por jo për të gjithë në Gaza”, shtoi ai.
Vërejtjet e Fletcher-it erdhën pasi Klasifikimi i Fazës së Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC), konfirmoi urinë në Prefekturën e Gazës, një nga pesë rajonet e Rripit të Gazës, ku Izraeli ka vrarë më shumë se 62 mijë palestinezë që nga tetori i vitit 2023.
Monitoruesi global i urisë parashikon se uria do të përhapet në Deir al-Balah dhe Khan Younis brenda disa javësh.