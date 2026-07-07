Shefat e lartë ushtarakë turq dhe amerikanë takohen në Ankara në kuadër të samitit të NATO-s
Shefi i Shtabit të Përgjithshëm turk, Gjeneral Selcuk Bayraktaroglu u takua të martën në kryeqytetin Ankara me Kryetarin e Shtabit të Përbashkët të SHBA-së, gjeneralin Dan Caine, në margjinat e samitit të NATO-s, raporton Anadolu.
Bayraktaroglu e priti Caine me një ceremoni zyrtare në selinë e Shtabit të Përgjithshëm Turk.
Pas luajtjes së himneve kombëtare të Turqisë dhe SHBA-së, Caine inspektoi gardën e nderit.
Pas ceremonisë, Bayraktaroglu dhe Caine zhvilluan bisedime me dyer të mbyllura.
Më herët, Caine vizitoi Anitkabir, mauzoleumin e themeluesit të Republikës së Turqisë, Mustafa Kemal Ataturk. Caine, i shoqëruar nga një delegacion amerikan, mbajti një moment heshtjeje përpara se të vendoste një kurorë në mauzole.