SHBA-Zvicër arrijnë pakt tregtar, Trump ul tarifat në 15% pas negociatave intensive

Shtetet e Bashkuara dhe Zvicra do të zbulojnë detajet e një pakti tregtar të premten, me të dyja palët që arrijnë një marrëveshje për të ulur ndjeshëm tarifat e vendosura së fundmi nga Presidenti Donald Trump, thanë zyrtarët.

 

 

Progresi u njoftua një ditë pas bisedimeve në Uashington, ndërsa ministri i ekonomisë i vendit alpin Guy Parmelin vizitoi me shpresën e lehtësimit të detyrimeve të larta që administrata Trump vendosi këtë vit.

“Në në thelb kemi arritur një marrëveshje me Zvicrën. Kështu që do të postojmë detajet e kësaj sot në faqen e internetit të Shtëpisë së Bardhë”, tha Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së Jamieson Greer për CNBC në një intervistë.

Qeveria zvicerane njoftoi veçmas se Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara kanë gjetur një marrëveshje ku tarifat amerikane do të ulen nga niveli i tyre aktual prej 39% në 15%.

 

