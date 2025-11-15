SHBA-Zvicër arrijnë pakt tregtar, Trump ul tarifat në 15% pas negociatave intensive
Shtetet e Bashkuara dhe Zvicra do të zbulojnë detajet e një pakti tregtar të premten, me të dyja palët që arrijnë një marrëveshje për të ulur ndjeshëm tarifat e vendosura së fundmi nga Presidenti Donald Trump, thanë zyrtarët.
Progresi u njoftua një ditë pas bisedimeve në Uashington, ndërsa ministri i ekonomisë i vendit alpin Guy Parmelin vizitoi me shpresën e lehtësimit të detyrimeve të larta që administrata Trump vendosi këtë vit.3
“Në në thelb kemi arritur një marrëveshje me Zvicrën. Kështu që do të postojmë detajet e kësaj sot në faqen e internetit të Shtëpisë së Bardhë”, tha Përfaqësuesi i Tregtisë i SHBA-së Jamieson Greer për CNBC në një intervistë.
Qeveria zvicerane njoftoi veçmas se Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara kanë gjetur një marrëveshje ku tarifat amerikane do të ulen nga niveli i tyre aktual prej 39% në 15%.