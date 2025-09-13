SHBA zotohet të mbrojë ‘çdo centimetër të territorit të NATO-s’

SHBA tha në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se do të mbrojë “çdo centimetër të territorit të NATO-s” pas një ndërhyrjeje me dron rus në Poloni – duke shënuar rastin e parë të njohur të një vendi të NATO-s që rrëzon dronët rusë gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës.

“Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pranë aleatëve tanë të NATO-s përballë këtyre shkeljeve alarmante të hapësirës ajrore”, tha ambasadorja në detyrë e SHBA-së në OKB, Dorothy Shea, duke iu drejtuar Këshillit të Sigurimit.

Vërejtjet e saj dukeshin se synonin të qetësonin aleatët pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump u kritikua për sugjerimin se ndërhyrje “mund të kishte qenë një gabim”.

Shea shtoi se Rusia kishte përshkallëzuar fushatën e saj të bombardimeve në Ukrainë që kur Trump u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Alaska më 15 gusht.

“Këto veprime, tani me shtimin e shkeljes së hapësirës ajrore të një aleati të SHBA-së – me qëllim ose jo – tregojnë një mungesë respekti të madh për përpjekjet e mirëbesimit të SHBA-së për t’i dhënë fund këtij konflikti”, tha ajo.

Polonia konfirmoi më parë se kishte rrëzuar dronë rusë mbi territorin e saj me mbështetjen e aeroplanëve të NATO-s.

Varshava e përshkroi incidentin si një shkelje të qëllimshme të sovranitetit të saj.

“Ne e dimë, dhe e përsëris, e dimë se nuk ishte një gabim”, tha Sekretari i Shtetit polak Marcin Bosacki gjatë seancës, duke shfaqur foto të rrënojave dhe duke treguar shenjat ruse në dron.

“Polonia nuk do të frikësohet.”

 

