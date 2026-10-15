SHBA zgjat deri në prill përjashtimin nga sanksionet për kompaninë ruse të energjisë Lukoil

SHBA zgjat deri në prill përjashtimin nga sanksionet për kompaninë ruse të energjisë Lukoil

Departamenti amerikan i Thesarit ka zgjatur përjashtimin nga sanksionet ekonomike që u mundëson pikave të karburantit me markën Lukoil në tregjet e huaja të vazhdojnë operacionet e zakonshme për konsumatorët, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

“Lejohen të gjitha transaksionet, që janë zakonisht të domosdoshme dhe të nevojshme” për funksionimin ose mbylljen e pikave të karburantit jashtë Rusisë, njoftoi Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) pranë Departamentit të Thesarit, duke autorizuar këto aktivitete deri më 24 prill.

Masa u lejon filialeve të kompanisë të kryejnë debitime dhe kreditime në llogaritë bankare të ngrira më parë për të mbuluar shpenzimet e zakonshme operative.

Megjithatë, licenca ndalon shprehimisht “transferimin e fondeve te çdo person ose llogari që ndodhet në Federatën Ruse” dhe përjashton çdo transaksion financiar që përfshin Bankën Qendrore të Rusisë.

Njoftimi vjen pas një marrëveshjeje për furnizimin me naftë dizel, të cilën presidenti amerikan, Donald Trump, e bëri të ditur javën e kaluar pas bisedimeve me presidentin rus, Vladimir Putin.

Sipas marrëveshjes, Moska ra dakord të furnizojë me karburant SHBA-në dhe tregjet globale.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump vendos: Pushkatimi i ish-majorit të ushtrisë amerikane nuk do të transmetohet drejtpërdrejt

Trump vendos: Pushkatimi i ish-majorit të ushtrisë amerikane nuk do të transmetohet drejtpërdrejt

Libani i kërkon SHBA-së të ushtrojë presion ndaj Izraelit për ndalimin e sulmeve

Libani i kërkon SHBA-së të ushtrojë presion ndaj Izraelit për ndalimin e sulmeve

Kos: Ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës janë të papranueshme

Kos: Ndryshimet në ligjin për Dhomat e Specializuara të Kosovës janë të papranueshme

Imeri për kalimin e Izet Mexhitit në BDI: Në politikë kurrë një plus një nuk bëjnë dy

Imeri për kalimin e Izet Mexhitit në BDI: Në politikë kurrë një plus një nuk bëjnë dy

VLEN –VMRO më të dëmshëm për shqiptarët sesa BDI – VMRO? Përgjigjet Imeri

VLEN –VMRO më të dëmshëm për shqiptarët sesa BDI – VMRO? Përgjigjet Imeri

Ekskluzive për TV Shenja Saranda Imeri: Provimi i Jurisprudencës do të jetë në shqip pjesa teorike dhe praktike në tërësi

Ekskluzive për TV Shenja Saranda Imeri: Provimi i Jurisprudencës do të jetë në shqip pjesa teorike dhe praktike në tërësi