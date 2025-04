SHBA “zbut” tonet për NATO/ Rubio: Do tejkalojmë dallimet me aletatët

Në samitin dy ditor të NATO-s në Bruksel u konfirmua mbështetja e aleatëve për Ukrainën, në një kohë kur tarifat e Shteteve të Bashkuara kanë ngritur shqetësimin për shpenzimet e mbrojtjes.

Sekretari amerikan i shtetit Marko Rubio tha se SHBA dhe aleatet mund te punojnë për t’I tejakaluar dallimet.

“Ne gjithmonë përpiqemi të bëjmë miq. Këta janë miq prej kohësh dhe njerëz me të cilët kemi punuar për një kohë shumë të gjatë, dhe kjo do të vazhdojë. Ne kemi disa dallime mendimesh, por miqtë kanë dallime në mendime dhe në do t’i tejkalojmë”.

Në lidhje me shpenzimet e mbrojtjes, ai tha se SHBA nuk pret që aleatët ta arrijnë Brenda natës objektivin 5% që Donald Trump ka kërkuar.

“Ne mendojmë se kjo shifër është ajo që duhet të shpenzojnë aleatët e NATO-s që të përballen me kërcënimet që vetë i kanë identifikuar dhe artikuluar, por ne nuk presim që kjo të ndodhë Brenda natës.”

Sekretari amerikan i shtetit përsëriti edhe se nuk përjashtohet përdorimi I forcës për të marrë Groenlandën, në rast se ishulli që është pjesë e mbretërisë së së Danimarkës, kërcënohet nga Kina apo Rusia. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte në deklaratat e tij u përpoq të shmangë komentet mbi tarifat e SHBA-së, të cilat mund të ndikojnë në mënyrë të konsiderueshme në ekonomitë e aleatëve të NATO-s.

Ai tha se detyra e tij në krye të NATO-s është të mbrojë vetëm territorin e aleancës.

Në samitin në Bruksel u përsërit qëndrimi se paqja në Ukrainë duhet të arrihet përmes forcës, teksa ministrat e jashtëm të Francës dhe Britanisë akuzuan Rusinë se po vonon armëpushimin dhe thanë se Putin I detyrohet një përgjigje të qartë Shteteve të Bashkuara.

Ministri i jashtëm i Ukrainës Andriy Sybiha tha se vendi I tij e mbështet pa kushte armëpushimin e propozuar nga SHBA dhe theksoi se duhet presion ndaj Rusisë, në mënyrë që edhe ajo të pranojë paqen.

