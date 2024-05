SHBA vendos të tërheqë trupat e saj nga Nigeri

SHBA njoftoi se deri në mes të shtatorit do të tërheqë trupat e saj nga Nigeri, i cili ndërpreu marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarak.

Në deklaratën e nënshkruar nga SHBA dhe Nigeri theksohej se në përputhje me vendimin e përbashkët të marrë nga Washingtoni dhe administrata e Niamey-t për tërheqjen, ushtarët amerikanë të vendosur në Niger do të largohen plotësisht nga vendi më së voni deri më 15 shtator.

Javën e kaluar, një delegacion amerikan shkoi në Niger dhe u takua me zyrtarë të Ministrisë së Mbrojtjes për të detajuar procesin e tërheqjes së trupave.

Nigeri njoftoi më 17 mars se kishte ndërprerë marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarak të nënshkruar me SHBA-në 12 vjet më parë dhe kërkoi që ushtarët amerikanë të largoheshin nga vendi sa më shpejt të ishte e mundur.

Në prill, pas takimit midis zv/sekretarit amerikan të Shtetit, Kurt Campbell, dhe kryeministrit të Nigerit, Ali Mahaman Lamine Zeine, në Washington, pala amerikane ra dakord të tërhiqte trupat e saj dhe të mbyllte bazën e mjeteve ajrore pa pilot në qytetin Agadez.

– Pakënaqësia e SHBA-së me Rusinë dhe Iranin ndërpreu marrëdhëniet ushtarake me Niamey-n

Administrata ushtarake, e cila përmbysi Presidentin Mohammed Bazum në Niger më 26 korrik 2023, vazhdoi dialogun me SHBA-në pavarësisht prishjeve ushtarake dhe diplomatike me Francën.

Qeveria e Abdurrahmane Tchiani-t, e cila fillimisht ndërpreu marrëveshjet ushtarake me Francën dhe shpalli ambasadorin francez në Niamey, Sylvain Itte, si person të parëshiruar, lejoi ambasadoren e sapoemëruar të SHBA-së në Niamey, Kathleen FitzGibbon, të hynte në vend menjëherë pas grushtit të shtetit.

Prej një kohe dihet se SHBA nuk ndiheshin rehat me afrimin e Nigerit me Rusinë dhe Iranin, edhe pse nuk përjetoi një krizë të rëndë si Franca me sundimin e saj ushtarak.

Administrata e Niamey-t, e cila përjashtoi njësitë ushtarake franceze dhe evropiane nga vendi pas grushtit të shtetit, hyri në një proces afrimi me Rusinë, Malin dhe Burkina Fasos, ku gjithashtu ushtarakët janë në pushtet.

Gjatë këtij procesi, në shtypin amerikan u raportua gjerësisht pretendimet se Irani pranoi të blinte uranium nga Nigeri, i cili ka një nga rezervat më të rëndësishme të uraniumit në botë, madje edhe një marrëveshje paraprake e këtij lloji u nënshkrua mes dy vendeve.

Pas akuzave, një delegacion nga Komanda e SHBA-së në Afrikë (AFRICOM) vizitoi Niamey-n më 12-13 mars dhe foli për shqetësimin e ndjerë nga afrimi i Nigerit me Iranin dhe Rusinë, gjë që zemëroi administratën ushtarake.

Menjëherë pas këtij takimi, administrata e Niamey-t njoftoi se kishte ndërprerë marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarak të nënshkruar me SHBA-në më 17 mars.

– Baza më e shtrenjtë e UAV-ve që do të mbyllë SHBA

Në Niger ka rreth 1.000 ushtarë amerikanë. Ekziston një bazë me UAV e quajtur “Niger Air Base 201” pranë qytetit të Agadez në pjesën jugore të shkretëtirës së Saharasë.

Niger 201 është baza e dytë më e madhe në Afrikë, ku SHBA kryen operacione me UAV, pas bazës së saj të përhershme në Xhibuti.

Baza, e cila është ndërtuar dhe financuar nga SHBA dhe në pronësi të ushtrisë së Nigerit, ka qenë në shërbim që nga viti 2019 me sistemet e saj të komunikimit satelitor të teknologjisë së lartë.

Niger 201, i marrë me qira nga shteti i Nigerit për 10 vjet, konsiderohet baza më e madhe dhe më e shtrenjtë e UAV-ve e SHBA-së.

SHBA-ja, e cila shpenzoi 110 milionë dollarë për ndërtimin e saj dhe 30 milionë dollarë për mirëmbajtjen e saj vjetore, e përdor bazën në fjalë si qendrën kryesore të inteligjencës dhe vëzhgimit në Sahel.

