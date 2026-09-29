SHBA vendos sanksione të reja ndaj rrjeteve të prokurimit ushtarak të Iranit

SHBA vendos sanksione të reja ndaj rrjeteve të prokurimit ushtarak të Iranit

Departamenti i Thesarit i SHBA-së ka njoftuar sanksione ndaj 10 individëve dhe subjekteve në disa juridiksione, të cilët sipas tij, kanë siguruar armë dhe komponentë armësh për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Logjistikës së Forcave të Armatosura të Iranit (MODAFL), transmeton Anadolu.

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“Thesari nuk do të tolerojë asnjë mbështetje për regjimin dhe do të vazhdojë të identifikojë, ekspozojë dhe izolojë personat që mundësojnë veprimtarinë e Iranit”, tha Scott Bessent, sekretar i Thesarit.

Departamenti amerikan tha se MODAFL është përgjegjëse për kërkimin shkencor, prodhimin dhe blerjen e armëve për forcat e armatosura të Iranit dhe mbikëqyr organizatat që zhvillojnë raketat balistike dhe mjetet ajrore pa pilot të Iranit.

Në mesin e personave të sanksionuar është edhe Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai, të cilin Departamenti i Thesarit e përshkroi si përfaqësues të MODAFL-së në Pekin, i cili “koordinon prokurimin e sistemeve të gatshme të armëve dhe komponentëve me përdorim të dyfishtë në Kinë në emër të Iranit”.

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