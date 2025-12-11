SHBA vendos sanksione të reja ndaj familjes së Presidentit venezuelian, Maduro
Shtetet e Bashkuara vendosën të enjten një paketë të re sanksionesh kundër Venezuelës, duke shënjestruar tre nipër të gruas së Presidentit Nicolas Maduro si dhe gjashtë cisterna nafte bruto dhe kompani detare të lidhura me ta.
Masa vjen në një moment kur Uashingtoni po rrit presionin ndaj regjimit të Karakasit, paralelisht me grumbullimin e trupave amerikane në Karaibet jugore dhe përpjekjet e Presidentit Donald Trump për të rrëzuar Maduros nga pushteti.
Departamenti i Thesarit i SHBA-së njoftoi se gjashtë kompani transporti detar, të cilat transportonin naftë venezueliane, janë përfshirë në listën e sanksioneve, së bashku me gjashtë cisterna bruto të lidhura me to. Ndër to janë supertankerët H. Constance dhe Lattafa, që mbajnë flamurin e Panamasë, ndërsa dy të tjerë lundrojnë nën flamurin e Ishujve Kuk dhe Hong Kongut. Dokumente të brendshme të PDVSA-s tregojnë se këto anije kanë ngarkuar së fundmi naftë të papërpunuar në portet venezueliane.
Pjesë e sanksioneve u bënë edhe Franqui Flores dhe Efrain Antonio Campo Flores, nipërit e zonjës së parë të Venezuelës, Cilia Flores. Ata u bënë të njohur ndërkombëtarisht pas arrestimit të tyre në Haiti në vitin 2015, në një operacion të Administratës Amerikane për Zbatimin e Ligjit kundër Drogës, ku u përshkruan si “nipërit e narko-kompanive”.