SHBA-të vendosin anije pa dronë në konflikt me Iranin
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur motoskafe pa ekuipazh për patrullime si pjesë e operacioneve të saj kundër Iranit, tha Pentagoni, hera e parë që Uashingtoni ka konfirmuar përdorimin e anijeve të tilla në një konflikt aktiv.
Vendosja e anijeve të cilat mund të përdoren për mbikëqyrje ose sulme kamikaze – nuk është raportuar më parë.
Kjo vjen pavarësisht një sërë pengesash në përpjekjet shumëvjeçare të Marinës Amerikane për të vendosur në det një flotë anijesh sipërfaqësore pa ekuipazh, raportoi Reuters vitin e kaluar.
Anijet pa ekuipazh janë bërë të njohura vitet e fundit, pasi Ukraina përdori motoskafe të ngarkuara me eksploziv për të shkaktuar dëme të konsiderueshme në Flotën e Detit të Zi të Rusisë.
Irani ka përdorur dronë detarë për të sulmuar cisterna nafte në Gjirin Persik të paktën dy herë që kur SHBA-të dhe Izraeli filluan sulmet gati një muaj më parë. Nuk kishte asnjë indikacion se SHBA-të kishin përdorur anije pa ekuipazh për sulme sulmuese.
Në përgjigje të pyetjeve të Reuters, Tim Hawkins, një zëdhënës i Pentagonit për Komandën Qendrore, tha se anijet pa pilot të ndërtuara nga BlackSea me seli në Maryland, të njohura si Global Autonomous Reconnaissance Craft, ose GARC, ishin përdorur për patrullime si pjesë e fushatës amerikane kundër Iranit, të quajtur “Operacioni Epic Fury”.
“Forcat amerikane vazhdojnë të përdorin sisteme pa pilot në rajonin e Lindjes së Mesme, duke përfshirë asete sipërfaqësore me dronë si GARC. Kjo platformë, në veçanti, ka regjistruar me sukses mbi 450 orë në lëvizje dhe më shumë se 2 mijë e 200 milje detare gjatë patrullave detare në mbështetje të Operacionit Epic Fury”, tha Hawkins në një deklaratë.
Hawkins nuk pranoi të përmendte ndonjë nga sistemet e tjera pa pilot që po vendosen. BlackSea nuk pranoi të komentonte për këtë artikull.
SHBA-të prej vitesh janë përpjekur të ndërtojnë një flotë anijesh autonome sipërfaqësore dhe nënujore pa ekuipazh, si një alternativë më e lirë dhe më e shpejtë ndaj anijeve dhe nëndetëseve me ekuipazh, veçanërisht për t’iu kundërvënë fuqisë detare në rritje të Kinës në Paqësor. Megjithatë, përpjekja ka mbetur pas afatit dhe është penguar nga probleme teknike, shqetësime për koston dhe një sërë pengesash në testime.
Vitin e kaluar, Reuters raportoi se GARC, një motoskaf këndor rreth pesë metra i gjatë, ishte përfshirë në probleme të shumta të performancës dhe sigurisë, përfshirë një përplasje me një tjetër anije me shpejtësi gjatë një prove ushtarake.
Në javët e fundit, gjatë një prove tjetër të dështuar në Lindjen e Mesme, një anije e GARC-ut u bë jashtë funksionit, sipas një burimi të informuar për këtë çështje.
Hawkins nuk pranoi të komentojë mbi pengesat në testime.
“GARC është një aftësi në zhvillim e sipër dhe pjesë e një flote dronësh sipërfaqësorë të operuar nga Flota e 5-të e SHBA-së për të rritur ndërgjegjësimin për atë që po ndodh në ujërat rajonale”, tha ai.