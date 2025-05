SHBA, të paktën 29 persona humbën jetën nga stuhitë në Kentucky dhe Missouri

Të paktën 29 persona kanë humbur jetën si pasojë e stuhive dhe tornadove në shtetet Kentucky dhe Missouri të SHBA-së, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të CBS News, kushtet e pafavorshme të motit vazhdojnë të ndikojnë në pjesën qendrore të SHBA-së.

Autoritetet e Shërbimit Kombëtar të Motit (NWS) paralajmëruan për “incidente të rrezikshme të motit” në pjesë të ndryshme të vendit.

Stuhia e fortë do të vazhdojë të ndikojë në pjesët qendrore të vendit ndërsa në ditët në vijim do të ndodhin ngjarje ekstreme të motit, të tilla si breshër me madhësinë e një topi bejsbolli.

Autoritetet theksuan se në pjesën jugore të vendit do të jetë efektiv i nxehti ekstrem.

Ngjarjet e pafavorshme të motit shkaktuan dëme në shtëpitë në zonë ku pati edhe persona të plagosur.

