SHBA-të kryejnë sulmin e parë tokësor kundër karteleve të drogës brenda Venezuelës
CIA kreu një sulm me dron në fillim të këtij muaji në një strukturë portuale në bregdetin e Venezuelës, thanë burime të njohura me çështjen për CNN, duke shënuar sulmin e parë të njohur të SHBA-së ndaj një objektivi brenda vendit amerikano-latin.
Sulmi me dron, detajet e të cilit nuk janë raportuar më parë, kishte në shënjestër një skelë të largët në bregdetin e Venezuelës që qeveria amerikane besonte se po përdorej nga banda venezueliane Tren de Aragua për të ruajtur drogë dhe për ta transportuar atë në anije për transport të mëtejshëm, thanë burimet. Askush nuk ishte i pranishëm në strukturë në kohën kur u godit, kështu që nuk pati viktima, sipas burimeve.
Dy burime thanë se Forcat e Operacioneve Speciale të SHBA-së ofruan mbështetje inteligjence për operacionin, duke nënvizuar përfshirjen e tyre të vazhdueshme në rajon. Por Koloneli Allie Weiskopf, një zëdhënëse e Komandës së Operacioneve Speciale të SHBA-së, e mohoi këtë, duke thënë: “Operacionet Speciale nuk e mbështetën këtë operacion për të përfshirë mbështetjen e inteligjencës”.
Presidenti Donald Trump duket se e pranoi për herë të parë sulmin në një intervistë javën e kaluar që fillimisht tërhoqi pak vëmendje, megjithëse ai ofroi pak specifikime, përfshirë kur gazetarët e pyetën drejtpërdrejt për të të hënën.
Sulmi mund të përshkallëzojë ndjeshëm tensionet midis SHBA-së dhe Presidentit Venezuelan Nicolas Maduro, të cilit SHBA-ja i ka bërë presion të japë dorëheqjen përmes një fushate ushtarake agresive.
SHBA-të kanë nisur sulme duke shkatërruar më shumë se 30 anije në Detin e Karaibeve dhe Oqeanin Paqësor lindor në atë që e kanë përshkruar si një fushatë kundër narkotikëve, dhe Trump ka urdhëruar një bllokadë të cisternave të naftës të sanksionuara që vijnë dhe dalin nga Venezuela. Trump gjithashtu kishte kërcënuar vazhdimisht të kryente sulme brenda Venezuelës, por deri në sulmin e CIA-s në fillim të këtij muaji, të vetmet sulme të njohura të SHBA-së ndaj objektivave venezuelianë ishin kundër anijeve të dyshuara për trafik droge në ujërat ndërkombëtare.
Trump pranoi në një intervistë më 26 dhjetor se SHBA-të kishin rrëzuar një lloj “strukture të madhe nga vijnë anijet” ndërsa foli për fushatën e administratës së tij kundër Venezuelës. I pyetur përsëri për këtë të hënën, ai tha se SHBA-të sulmuan “në zonën e portit ku ngarkojnë anijet me drogë”. Por ai nuk pranoi të komentojë kur u pyet nëse sulmi u krye nga ushtria apo CIA.
“Pra, ne goditëm të gjitha anijet dhe tani goditëm zonën. Është zona e zbatimit, aty ata zbatojnë dhe kjo nuk është më aty”, tha presidenti.
Një nga burimet tha se sulmi ishte i suksesshëm në atë që shkatërroi objektin dhe anijet e tij, por e përshkroi atë si kryesisht simbolik pasi është vetëm një nga shumë objektet portuale të përdorura nga trafikantët e drogës që largohen nga Venezuela. Gjithashtu, dukej se tërhiqte pak ose aspak vëmendje, madje edhe brenda vendit, në kohë reale.
Trump më parë këtë vit zgjeroi autoritetet e CIA-s për të kryer operacione në Amerikën Latine, përfshirë brenda Venezuelës. Por edhe atëherë, ushtria amerikane kishte autoritetin ligjor për të kryer sulme kundër trafikantëve të dyshuar vetëm në det, jo në tokë, siç ka raportuar CNN.
Administrata Trump ka ofruar justifikime të ndryshme për fushatën në Venezuelë, e cila ka përfshirë një grumbullim masiv të aseteve ushtarake në Karaibe. Zyrtarët kanë vënë në dukje një imperativ kundër narkotikëve, por shefja e stafit të Trump, Susie Wiles, i tha Vanity Fair në një intervistë se sulmet me anije kishin për qëllim ta bënin Maduron të “qante”. Udhëheqësi venezuelian nuk ka treguar shenja se do të heqë dorë nga pushteti.
Zyrtarët e lartë e kanë bërë të qartë publikisht dhe në informime për ligjvënësit se kanë ndërmend të vazhdojnë të synojnë kontrabandistët e dyshuar të drogës duke përdorur një manual të ngjashëm me atë të përdorur për vrasjen e terroristëve gjatë luftës globale kundër terrorizmit, një fushatë në të cilën CIA luajti gjithashtu një rol vendimtar. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth i ka krahasuar hapur trafikantët e drogës me al-Kaedën.
“Këta narkoterroristë janë al-Kaeda e hemisferës sonë”, tha sekretari në Forumin Kombëtar të Mbrojtjes Reagan në fillim të këtij muaji. “Ne po i godasim ata me të njëjtën sofistikim dhe saktësi që goditëm al-Kaedën”, tha ai.