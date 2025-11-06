SHBA: Takimi përpara votimit për forcën ndërkombëtare në Gaza tregon mbështetje të fortë
Ambasadori i SHBA-së në OKB, Mike Waltz tha se pjesëmarrja e tij në takimin e nivelit të lartë të mbajtur përpara se Këshilli i Sigurimit të OKB-së të votonte për rezolutën mbi vendosjen e forcave ndërkombëtare në Gaza tregonte mbështetje të fortë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Waltz thirri përfaqësuesit e Algjerisë, Danimarkës, Greqisë, Guajanës, Pakistanit, Panamasë, Koresë së Jugut, Sierra Leones, Sllovenisë dhe Somalisë, anëtarët e zgjedhur të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të njohur si “E10”, në takimin e nivelit të lartë.
Përfaqësuesit e Egjiptit, Katarit, Arabisë Saudite, Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA) u ftuan gjithashtu në takim. Pjesëmarrja pasqyronte mbështetjen rajonale për rezolutën ndërsa takimi theksoi interesat e përbashkëta për avancimin e stabilitetit dhe paqes në Gaza.
“Nën udhëheqjen e guximshme të (presidentit amerikan) Trump, SHBA-ja do të prodhojnë përsëri rezultate në OKB, jo retorikë të pafundme”, tha ai. Waltz shtoi se ata zhvilluan takim historik për të prezantuar rezolutën e Gazës.
“Egjipti, Katari, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqia gjithashtu na u bashkuan. Ata mbështesin fuqimisht rezolutën e Gazës dhe planin e guximshëm të paqes prej 20 pikash të Trumpit”, tha Waltz.
– Plani
Sipas portalit “Axios”, administrata e Trumpit u ka paraqitur një draft anëtarëve të KS-OKB-së, i cili parashikon krijimin e një Force Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) për të vepruar në Rripin e Gazës për të paktën dy vjet.
Drafti autorizon SHBA-në dhe vendet pjesëmarrëse të administrojnë dhe sigurojnë Gazën deri në fund të vitit 2027, me mundësinë e zgjatjes. Vota e parë për draftin është planifikuar për javën e ardhshme në KS-OKB.
Njësitë e para ushtarake pritet të dërgohen në enklavë deri në janar. Misionet e Forcave të Sigurisë Mbretërore përfshijnë sigurimin e kufijve, mbrojtjen e civilëve dhe korridoreve humanitare si dhe krijimin e një force të re policore palestineze.