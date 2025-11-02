SHBA sërish sulmon anijet në Karaibe, vriten tre persona
Në një seri sulmesh që po përshkallëzojnë tensionet në Karaibe, ushtria amerikane ka kryer një goditje të re ndaj një anijeje që, sipas zyrtarëve të Pentagonit, ishte e përfshirë në kontrabandë droge.
Veprime të tilla, të cilat Caracas i ka quajtur vrasje, kanë nxitur shqetësime për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit me Venezuelën.
Sekretari për Luftën, Pete Hegseth, njoftoi sulmin duke pretenduar se anija operohej nga një organizatë terroriste e shpallur nga SHBA-ja, por nuk e përmendi se cili grup ishte në shënjestër. Ai tha se tre persona u vranë.
“Kjo anije – si ÇDO TJETËR – njihej nga inteligjenca jonë si e përfshirë në kontrabandë të paligjshme të narkotikëve, po kalonte tranzit përgjatë një rruge të njohur të trafikut të drogës dhe transportonte narkotikë”, tha ai.
Sipas raportimeve, ky është të paktën sulmi i 15-të nga SHBA-të në Karaibe ose në Paqësorin lindor që nga fillimi i shtatorit — operacione që Venezuela i ka quajtur vrasje dhe justifikimi ligjor i të cilave është i paqartë. Të paktën 64 persona janë vrarë deri tani në sulmet ajrore.
Retorika që del nga Shtëpia e Bardhë, së bashku me praninë e anijeve ushtarake amerikane në rajon, ka ngritur pyetje në lidhje me një konflikt të mundshëm të armatosur midis SHBA-së dhe Venezuelës. Politikanët amerikanë kanë kërkuar vazhdimisht më shumë informacion nga administrata Trump në lidhje me bazën ligjore për sulmet, si dhe më shumë detaje rreth karteleve që dyshohet se kanë synuar.
“Këta narko-terroristë po sjellin drogë në brigjet tona për të helmuar amerikanët në vendin e tyre – dhe ata nuk do të kenë sukses”, tha Hegseth.
“Departamenti do t’i trajtojë ata SAKTËSISHT ashtu siç e trajtuam Al-Kaedan. Ne do të vazhdojmë t’i gjurmojmë, t’i hartëzojmë, t’i ndjekim dhe t’i vrasim.”
Ndërkohë, presidenti Donald Trump ka akuzuar presidentin e Venezuelës, Nicolas Maduro, se drejton një bandë krimi të organizuar dhe ka refuzuar të përgjigjet kur është pyetur nëse CIA ka autoritetin për ta vrarë atë.
Autoritetet dhe aktorët politikë kanë thirrur për transparencë dhe shpjegime të qarta mbi bazën ligjore të operacioneve dhe për identifikimin e aktorëve të përfshirë, ndërsa reagimet e Venezuelas vazhdojnë të jenë të forta ndaj veprimeve të SHBA-së.